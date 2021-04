Einheit-Präsident zum Saisonende: Die Entscheidung hätte früher getroffen werden müssen

Grevesmühlen

„Es war die richtige Entscheidung“, sagt Ali Cengiz, Präsident von Einheit Grevesmühlen, zum Abbruch der Saison. Wenn viele Menschen um ihre Existenz bangen, könne man nun mal nicht einfach weiter Fußball spielen. Da würde es dann Wichtigeres geben, auch wenn sein Herz natürlich am runden Leder hängt. Unerklärlich ist für Cengiz nur, dass der Fußballverband in Mecklenburg-Vorpommern diese Entscheidung so lange hinauszögerte und immer wieder von einer Fortsetzung der Saison im Mai oder Juni gesprochen wurde. Besser hätte es der Einheit-Präsident gefunden, die Saison wäre früher abgebrochen und dann im November fortgeführt worden.

Was die Mannschaften von Einheit betrifft, verlief die Saison für den Nachwuchs äußerst erfolgreich, während die Männer nicht ihre mögliche Leistung abrufen konnten, gewann die D-Jugend in ihrem ersten Jahr in der Landesliga alle sieben Spiele und stand beim Abbruch unangefochten an der Tabellenspitze. Das hat nach Aussage von Cengiz wirklich alle im Verein überrascht. Denn es waren die Spieler des jungen Jahrgangs, die diesen Erfolg erreichten. Jetzt soll der zweite Schritt gemacht werden. Die Mannschaft mit den Trainern Patrick Burmeister und Sylvio Kahlau-Tänzer nimmt ihr Aufstiegsrecht wahr und spielt in der neuen Saison in der Verbandsliga.

Erfolge bei Männern und Nachwuchs Einheit Grevesmühlen wurde 2017 gegründet. Zu Beginn hatte der Verein mit Präsident Ali Cengiz nur eine Männermannschaft. Unter dem damaligen Trainer Burkhard Werner startete die Mannschaft in der Kreisklasse, die sie nach der Saison als Spitzenreiter abschloss und in die Kreisliga aufstieg. 2019 feierte Einheit auch hier die Meisterschaft, den Aufstieg in die Kreisoberliga und gewann den Kreispokal. Seit der Saison 2020/21 spielt Einheit jetzt in der Landesklasse. Der Nachwuchs ist mittlerweile ähnlich erfolgreich. Die E-Junioren holten sich 2020 die Meisterschaft in der Kreisoberliga. Die D-Junioren wollen als Landesliga-Sieger in der neuen Saison in der Verbandsliga spielen.

Ein besseres Abschneiden als der 9. Platz in der Landesklasse war hingegen der Männermannschaft von Einheit zuzutrauen. „Den Kader hatten wir dafür“, so Cengiz. Und auch wenn einige Spiele nur knapp verloren wurden, war diese Saison für den Aufsteiger ein Lernprozess. Denn nicht alle Spieler erschienen regelmäßig zum Training, was sich in den Spielen bemerkbar machte. Die Erfolge für die Männermannschaft, die in den Vorjahren von der Kreisklasse über die Kreisliga und die Kreisoberliga bis hin zur Landesklasse in jedem Jahr Aufstiege feiern konnte, blieben aus.

Männermannschaft bekommt fünf Neuzugänge

In der neuen Saison wird die Männermannschaft mit Trainer Thomas Haese ein etwas anderes Gesicht haben. Stürmer Marvin Faasch kehrt zum Grevesmühlener FC, wo er bis zur letzten Saison spielte, zurück. Außerdem verlässt Dennis Kleister Einheit in Richtung Lübeck. Im Gegenzug kommen fünf neue Spieler in die Mannschaft. Namen will Ali Cengiz noch nicht nennen. „Wir geben das noch rechtzeitig bekannt und freuen uns auf die nächste Saison. Besonders auf die Derbys“, so der Präsident. Denn auch die Aufsteiger GFC und Schönberg II spielen neben Testorf/Upahl dann in der Landesklasse. „Ziel ist erst einmal der Klassenerhalt. Damit wollen wir auch etwas Druck von der Mannschaft nehmen“, meint Cengiz.

Von Dirk Hoffmann