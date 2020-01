Einigung bei Schottel in Wismar: So viele Stellen fallen weg 

Wismar

140 Mitarbeiter sind zurzeit bei Schottel in Wismar beschäftigt – das wird sich bald ändern. Nach dem angekündigten Stellenabbau hat sich der Hersteller von Schiffsantrieben am heutigen Mittwoch mit dem Betriebsrat auf eine Absenkung der Mitarbeiterzahl geeinigt. Künftig wird es auf dem Werksgelände neben der Hochbrücke nur noch 110 Beschäftigte geben.

Damit steht fest: 30 Jobs fallen weg. Das bedeutet aber nicht, dass auch 30 Kündigungen ausgesprochen werden. Wie das Unternehmen mitteilt, sollen zunächst sozialverträgliche Möglichkeiten – wie Vorruhestand oder der freiwillige Weggang von Mitarbeitern mit Abfindungen – ausgeschöpft werden. Erst danach kann genau gesagt werden, wie viele Mitarbeiter gehen müssen.

Junge Leistungsträger sollen bleiben

Um nicht vor allem „junge Leistungsträger“ über die damit verbundene Sozialauswahl zu verlieren, hat es dazu ebenfalls eine Einigung mit dem Betriebsrat gegeben. So soll die „Zukunftsfähigkeit des Unternehmens gesichert werden“.

Den verbleibenden Mitarbeitern gibt das Unternehmen eine Standort- und Beschäftigungsgarantie bis Ende 2021 – die aber „regelmäßig und gemeinsam einer wirtschaftlichen Überprüfung unterzogen wird“. Darüber hinaus investiert Schottel wie bereits angekündigt weiter in die Zukunft des Standorts. So wird in diesem Jahr unter anderem die große Krananlage in einer der Produktionshallen für rund 400 000 Euro erneuert.

Auch weitere Investitionsvorhaben sind Bestandteil der Vereinbarung zwischen Betriebsrat und Unternehmen. Die Verhandlungspartner zeigten damit erneut, wie ernst sie die gemeinsame Übernahme der sozialen Verantwortung für die Belegschaft in der Region nehmen.

Schwieriger Weltmarkt, weniger Aufträge

Aufgrund der schwierigen Auftragslage streicht der Hersteller von Schiffsantrieben weltweit mehr als 100 Stellen – 66 davon durch die Schließung des chinesischen Werkes. In Spay, wo sich auch der Hauptsitz des Unternehmens befindet, gab es am vergangenen Mittwoch eine Einigung: Darin wird auf betriebsbedingte Kündigungen an den Standorten Spay und Dörth bis Dezember 2021 verzichtet – stattdessen soll es eine 35-Stunden-Woche geben.

Grund für den Stellenabbau ist der schwierige Weltmarkt, vor allem die Handelsdifferenzen zwischen den USA und China. Die Zahl der Schiffsneubauten sinkt. Hinzu kommt der Einbruch in der Offshore-Industrie (die Gewinnung von Öl und Gas auf hoher See). Weniger Schiffe bedeuten weniger Schiffsantriebe – das macht sich in den Auftragsbüchern von Schottel bemerkbar.

Besonders die Niederlassung Wismar, die sich auf die Entwicklung und Montage von Antrieben für Handels- und Spezialschiffe ausgerichtet hat, spürt diese Entwicklung. 2017 sind in Wismar noch 135 Schiffsantriebe gefertigt worden, 2019 nur 65. Die Folge: Sechs Monate hat es 2019 an der Küste Kurzarbeit gegeben.

