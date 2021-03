Einkaufen in Grevesmühlen: Das sind die aktuellen Regeln

Grevesmühlen

Seit Montag haben in Grevesmühlen auch jene Geschäfte wieder geöffnet, die zuvor aufgrund der Coronazahlen nur online oder an der Tür ihre Kunden bedienen konnten. Das hat sich offenbar noch nicht überall herumgesprochen, wie einige Händler nun berichten. Die Kunden wüssten oft nicht, dass die Läden wieder geöffnet seien.

Zwar liegt die Inzidenz in Nordwestmecklenburg über 100, aber für den Einzelhandel zählt der landesweite Wert – und der liegt in MV deutlich unter der Grenze. Also ist shoppen – wenn auch mit Einschränkungen – seit dieser Woche wieder möglich. Und so funktioniert’s: Die Kunden müssen sich nur vorher im Geschäft anmelden, damit die maximale Zahl an Menschen pro Quadratmeter in den Läden nicht überschritten wird. Das kann per Telefon oder online passieren.

Wie die Praxis in Grevesmühlen zeigt, nutzen durchaus einige Kunden die Möglichkeit, sich per Mail oder Telefon anzumelden. Aber wie einige Händler berichten, gebe es auch die Chance, einfach an der Tür zu klopfen. „Wir halten uns natürlich an alle Regeln“, so ein Einzelhändler aus der Wismarschen Straße. „Aber wir müssen es auch nicht komplizierter machen, als es ohnehin schon ist.“ Er sei froh, dass die Läden wieder geöffnet seien, aber nun müssten auch die Kunden kommen. „Und die wissen offenbar noch nicht, dass sie wieder einkaufen können.“

Neben der Anmeldung gelten noch weitere Regeln, so müssen die Kunden in einer Liste erfasst sein. Gemeinsam einkaufen geht nur, wenn die Personen aus einem Haushalt stammen. Pro Kunde müssen 40 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Maskenpflicht und ein Abstand von 1,50 Metern kommen noch hinzu.

Von Michael Prochnow