Schnee bedeckt das ehemalige Versorgungszentrum (VZ) in Grevesmühlen. Die frühere HO-Kaufhalle im Erdgeschoss: öde, leer, verlassen. Holzplatten versperren den Eingang. Und das seit Jahren. Nun könnte sich hier endlich wieder etwas bewegen, könnte endlich wieder mehr Leben einziehen in die Stadtmitte von Grevesmühlen.

Die Anzeichen verdichten sich, dass das Einzelhandelsunternehmen Tedi in die frühere Kaufhalle will. Das würde den Niedergang des früheren VZ beenden. In seiner Kaufhalle, dem Restaurant, der Bar und der Kegelbahn erlebten Abertausende Einwohner und Besucher von Grevesmühlen schöne Stunden in Geselligkeit.

Tedi will derzeit zwar keine Pläne für das ehemalige Versorgungszentrum bestätigen, Pressesprecher Tobias Mrowitzki räumt jedoch auf die Frage nach einem Einzug ein, „dass wir derzeit Gespräche über eine Verkaufsfläche in Grevesmühlen führen, die für Tedi infrage kommen könnte.“ Der Tedi-Sprecher erläutert: „Da die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, bitten wir um Verständnis, dass wir derzeit keine finalen Aussagen zu diesem Standort treffen können.“

Invest-Gesellschaft hält sich bedeckt

Ganz bedeckt hält sich eine Investitions-Holdinggesellschaft mit Sitz in Berlin, die deutschlandweit Immobilien kauft, verkauft und vermietet. Sie gab auf mehrere Anfragen keine Stellungnahme ab. Laut einem Plakat des Unternehmens am Schaufenster des früheren VZ in Grevesmühlen sind eine Gewerbefläche und ein Parkplatz zu vermieten.

In Boltenhagen gibt’s bereits einen Tedi-Markt. Quelle: Jürgen Lenz

Auf der Internetseite der Gesellschaft taucht die Immobilie an der Ecke Wismarsche Straße/Am Lustgarten ebenfalls auf. Zu mieten sei möglich.

Springbrunnen aus Hoyerswerda Die PGH „Neue Form“ in Hoyerswerda baute 1976 den Springbrunnen, der vor dem ehemaligen Versorgungszentrum in Grevesmühlen steht. Er ist auch als „Krähenbrunnen“ bekannt. Die Grevesmühlener Bauschlosserei Norbert Duwe restaurierte ihn 2008. Im selben Jahr gestaltete die Stadt den Vorplatz um. Brunnen und VZ versprühen aber noch heute viel vom Charme der Architektur und Kunst in den 1970er Jahren. Die Abkürzung PGH steht für Produktionsgenossenschaft des Handwerks.

Kaufpreis 1,9 Millionen Euro

Aber nicht nur das. Als Kaufpreis werden 1,9 Millionen Euro genannt. In der Objektbeschreibung heißt es, die Immobilie sei gepflegt und in einer ausgezeichneten Lage.

Holzplatten verrammeln den Eingang im Erdgeschoss, wo zuerst eine HO-Kaufhalle und später ein Markant-Markt öffneten. Quelle: Jürgen Lenz

Das Berliner Unternehmen gibt die Größe der Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss mit 864 Quadratmeter an. Die Gesamtmiete für diesen Teil des Gebäudes werde auf Anfrage mitgeteilt.

Praxis und Hörgeräteakustiker sind ausgezogen

Seit Langem vermietet sind einige Räume im Obergeschoss. Hier öffnen eine Praxis für Innere Medizin und eine Gemeinschaftspraxis für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Eine HNO-Praxis und ein Hörgeräteakustiker hatten sich vor einiger Zeit andere Räume gesucht.

Das Versorgungszentrum in Grevesmühlen wirkte auch abends belebt und gepflegt. Quelle: privat

Der Niedergang des früheren VZ begann 2016 mit dem Auszug des Einzelhandelsunternehmens Markant, das nach der Wende die frühere HO-Kaufhalle übernommen hatte. Der Markant-Markt zog zusammen mit Aldi und einer Filiale der Grevesmühlener Bäckerei Freytag in einen Neubau unweit des Bahnhofs.

Auszug des Markant-Marktes umstritten

Eine Erweiterung sei unbedingt notwendig gewesen, erklärte der geschäftsführende Gesellschafter Hermann Langness. Am alten Standort des Markant-Marktes sei das nicht möglich gewesen. In Grevesmühlen war der Umzug in die Südstadt trotzdem heftig umstritten. Die Innenstadt verliere einen Anziehungspunkt, hieß es.

Weit über die Grenzen von Grevesmühlen hinaus bekannt: die Kellerbar im VZ. Quelle: privat

Im September 2016 kam die Immobilie bei der Deutschen Grundstücksauktionen AG in Berlin unter den Hammer. Das Mindestgebot für das Objekt der TLG Immobilien AG lag bei 610 000 Euro. Wenig später teilte das Auktionsunternehmen mit, eine Investmentgesellschaft habe den Zuschlag bekommen. Nähere Auskünfte gab es nicht. Nach OZ-Informationen lag der Verkaufspreis bei nicht einmal 700 000 Euro. Im Oktober erklärte Bürgermeister Lars Prahler, es bestehe Kontakt zu einem Verwalter in Berlin.

Wohnhäuser standen bis 1974 an dem Platz, wo zwei Jahre später das Versorgungszentrum eröffnete. Sie wurden abgerissen. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Die schönste Zeit des VZ endete bereits am 21. März 2003. An dem Tag schloss das Restaurant, das am 8. Mai 1976 erstmals öffnete – inklusive Kellerbar mit 55 Plätzen. Das Lokal war über viele Jahre die größte gastronomische Einrichtung in Grevesmühlen. Mitglieder der LPG, die Wismarer Werft und viele andere Betriebe feierten hier. Zur DDR-Zeit wurden jeden Tag rund 1700 Essen für das Restaurant und die Arbeiterversorgung gekocht. Der Jahresumsatz belief sich auf vier Millionen Mark – eine gewaltige Summe angesichts der günstigen Preise für Speisen und Getränke. Eine weitere Attraktion des Versorgungszentrums: die Kegelbahn im Kellergeschoss.

45 Kellner und Köche arbeiteten im Haus

Im VZ arbeiteten 45 Kellner und Köche sowie 20 Lehrlinge unter der Leitung von Harry Thiele. Das Restaurant war weit über die Grenzen von Grevesmühlen hinaus für niveauvolle Veranstaltungen bekannt.

Kathrin Thiele lernte hier von 1982 bis 1984 den Beruf, den sie danach ausübte: Restaurantfachfrau. Sie erinnert sich: „Wir hatten in der Woche drei Betriebsfeste“ Aber auch Familien feierten im VZ – und nach der Wende viele Vereine.

Zur DDR-Zeit waren das Versorgungszentrum in Grevesmühlen und sein Vorplatz sehr belebt. Quelle: Archiv Udo Meier

Nach einem Umbau 1991 führte Harry Thiele die Gaststätte weiter. Sie hieß dann „Kreihnsdörper Hof.“ Harry Thiele sicherte zahlreiche Arbeitsplätze und erhielt ein Haus, in dem bis zu 250 Gäste feiern konnten. Prominente wie Helmut Schmidt, Björn Engholm und Kurt Biedenkopf speisten im „Kreihnsdörper Hof.“ 2006 kam das Aus nach 30 Jahren. Harry Thiele war mittlerweile 67 Jahre alt. Das Loslassen fiel dem Vollblutgastronomen und vielen Grevesmühlenern schwer. Kathrin Thiele berichtet: „Die Älteren schwärmen noch heute davon, wie schön das Zusammensein war.“

In der HO-Kaufhalle arbeiteten bis zu 40 Frauen und Lehrlinge

Für die Leitung der HO-Kaufhalle war Horst Thiessen viele Jahre zuständig. In seinem Kollektiv arbeiteten bis zu 40 Frauen und Lehrlinge.

Die Kegelbahn war eine Attraktion des Versorgungszentrums. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Die Geschichte des VZ reicht zurück bis 1974. In dem Jahr wurden acht Häuser abgerissen, um Platz zu schaffen für das 1976 eröffnete Versorgungszentrum und den „Kreihnsdörper Markt.

Die 70er Jahre waren in Grevesmühlen eine Zeit der Neubauten. Von 1970 bis 1974 errichteten Arbeiter ein neues Wohngebiet am Ploggenseering, 1972 eine Sporthalle und eine Badeanstalt, 1975 die Kurt-Bürger-Schule und 1977 die Fischerhütte. 1978 vollendeten sie den Bau einer Umgehungsstraße, der heutigen B 105.

