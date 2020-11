Wismar

Plötzlich ist die Familie in Corona-Quarantäne und der Kühlschrank ist leer. Was nun? Wer kann beim Einkaufen helfen. „Den Betroffenen muss sofort mitgeteilt werden, an wen sie sich wenden können“, sagt Kreistagsmitglied Horst Krumpen ( Die Linke). Die beste Möglichkeit dazu biete sich bei den Anrufen der Quarantäne-Kontrollgruppe.

Deren Mitarbeiter würden sich ohnehin jeden Tag bei den Betroffenen informieren, ob sie Corona-Symptome haben und könnten dabei das Hilfsangebot erwähnen. „Das ist vor allem für ältere Menschen wichtig, die sich mit dem Internet nicht auskennen“, betont Horst Krumpen.

Hilfe seit dem Frühjahr

Die zuständige Kreisverwaltung setzt bei dieser Information vor allem aufs Internet und soziale Medien wie Facebook. „Doch das reicht nicht“, findet Horst Krumpen. Wie Pressesprecher Christoph Wohlleben mitteilt, hätte es seit Beginn der Pandemie für Menschen in Quarantäne, die Hilfe bei Besorgungen benötigen, eine große Welle der Hilfsbereitschaft gegeben.

Initiativen, Vereine und Einzelpersonen hätten sich aktiv um ihre Mitmenschen vor Ort gekümmert. Der Landkreis hätte das bereits im Frühjahr (25. März) unterstützt mit der Veröffentlichung von Plakaten und Flyern zur Nachbarschaftshilfe. Die seien noch immer unter „Downloads“ auf der Corona-Seite des Landkreises abrufbar (https://www.nordwestmecklenburg.de/de/corona.html).

Kirchenkreis unterstützt

Außerdem bietet der evangelische Kirchenkreis Mecklenburg seit April zwei Notfalltelefonnummern für genau diesen Fall an. Auch dieses Hilfsangebot sei bekannt gemacht worden. Das gilt immer noch. Auch weiterhin können sich Betroffene aus dem westlichen Teil des Landkreises bei Pastorin Maria Harder in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 0178/8735445 und aus dem östlichen Teil des Landkreises bei Pastor Andreas Kuhnert in Warin unter der Telefonnummer 0179/4286180 melden. Dann könne gezielt Hilfe organisiert werden.

Außerdem würde auch das Bürgertelefon des Landkreises auf das Angebot verweisen, das notfalls für Nachfragen zur Verfügung stehe. Die Information sei jetzt auch wieder auf der „Corona-Seite“ des Landkreises unter „Nachbarschaftshilfe“ abrufbar, nachdem die Information nach einem Umbau der Seite für einige Zeit ausgeblendet war.

Viele versorgen sich alleine

Mit Blick auf die vergangenen Monate schaffe es der Großteil der Menschen, sich eigenständig eine Versorgung für die Quarantäne-Zeit zu organisieren. Bislang seien keine Bedarfe an einer solchen Notfallversorgung an den Kreis herangetragen worden, die nicht über zivilgesellschaftliche Angebote gedeckt werden konnten.

Wie Horst Krumpen mitteilt, habe er von der Verwaltung die Information bekommen, dass künftig auch noch bei den Quarantäne-Kontrollanrufen auf die Einkaufshilfen hingewiesen wird.

Von Kerstin Schröder