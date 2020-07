Einreiseverbot aus Schleswig-Holstein: Mecklenburger Kulturschaffende sind sauer

Lübeck/Schönberg

Das Mecklenburgische Künstlerhaus Plüschow hat nach der Corona-Zwangspause jetzt endlich wieder eine Ausstellung eröffnet: „On Fire“ heißt sie, Künstler aus Deutschland und aller Welt wie der chinesische Künstler Ai Weiwei setzen sich mit dem Thema Natur auseinander. Die Ausstellung entstand in Kooperation mit dem Lauenburgischen Kunstverein Ratzeburg, auch aus Schleswig-Holstein sind Künstler vertreten.

Sie dürfen zur Ausübung ihrer Arbeit zwar nach Mecklenburg-Vorpommern kommen, doch für alle anderen Interessierten sind Einzeltagesreisen nach MV wegen der Corona-Beschränkungen nach wie vor tabu, Kulturveranstaltungen gelten nicht als Ausnahme.

„Das ist ein Unding und entbehrt jeglicher Logik“

„Das ist ein Unding und entbehrt jeglicher Logik“, empört sich die Leiterin des Künstlerhauses Miro Zahra. Sie habe etliche Anfragen von Menschen aus Schleswig-Holstein erhalten, die gerne ins Künstlerhaus kommen wollten. „Dieses Einreiseverbot ist kontraproduktiv und behindert uns. Wir arbeiten sehr hart, um Kunst wieder sichtbar zu machen – und das unter erschwerten Bedingungen.“ Sie habe bereits einen Protestbrief an die Kultusministerin Bettina Martin geschrieben.

Veranstalter in MV, deren Gäste zu einem großen Teil aus dem westlichen Bundesland oder Hamburg kamen, müssen auf viele Stammgäste verzichten. Und Menschen aus Schleswig-Holstein sind sauer, dass sie nicht zu Konzerten oder Ausstellungen in den Klützer Winkel, nach Schönberg, an den Schaalsee oder Schwerin fahren können. Seit vergangenem Freitag sind nur Busreisen als Tagestouren wieder gestattet. Die Begründung der Landesregierung: Hier seien Kontakte nachzuvollziehen, weil die Touristen beim Busunternehmer gemeldet seien. Würden die Fallzahlen in MV weiter sinken, seien neue Lockerungen möglich. Seit neun Tagen wurde kein neuer Corona-Fall in MV gemeldet.

Die neue Ausstellung im Künstlerhaus Plüschow zeigt Werke unter anderem von Ai Weiwei („Safety Jackets Zipped the Other Way“, rechts). Auch Künstler aus Schleswig-Holstein stellen aus. Quelle: privat

Christian Egelhaaf aus Mustin in Schleswig-Holstein und seine Frau Sabine gehören zu den Künstlern, die derzeit in Plüschow ausstellen. Einige ihrer Bekannten seien illegal zur Ausstellung gekommen, andere aber zu Hause geblieben, weil sie nichts riskieren wollten.

„Viele wissen es aber auch gar nicht. Diese pauschalen Regeln sind meiner Meinung nach nicht mehr der Situation angemessen“, sagt Christian Egelhaaf. Die Region diesseits und jenseits der Landesgrenze sei in den vergangenen Jahrzehnten zu einer Kulturregion zusammengewachsen.

Konzerte in Schönberg mit Hygienekonzept

Zum Schönberger Musiksommer, der seit 34 Jahren im Sommer Konzerte in der St.-Laurentius-Kirche anbietet, kommen normalerweise etwa die Hälfte der Gäste aus Schleswig-Holstein und Hamburg, sagt Intendant Christoph D. Minke, das habe eine Umfrage vor einigen Jahren ergeben.

„Uns interessiert nicht, woher die Gäste kommen“, sagt Christoph D. Minke, Kirchenmusikdirektor in Schönberg. Quelle: Jürgen Lenz

Der Musiksommer in gewohnter Form fällt zwar in diesem Jahr aus, dennoch wird an jedem Dienstag um 20 Uhr zum „Klingenden Kirchplatz“ geladen. „Wenn jemand vorher anfragt, ob er kommen darf, verweisen wir auf die Seite der Landesregierung. Uns interessiert nur, ob die Abstände eingehalten werden und die Kirche nicht zu voll wird, dafür sind wir zuständig, wie für das Hygienekonzept vor Ort“, sagt Christoph D. Minke. Sicherlich würden auch Gäste aus anderen Bundesländern kommen, „aber wir fragen nicht nach, ob sie übernachten oder nur einen Tag hier sind.“

„Wir brauchen unsere Gäste“

Eine große Fangemeinde in Lübeck und Umgebung hat auch Monika von Westernhagen mit ihren Veranstaltungen im Kulturgut Dönkendorf in Nordwestmecklenburg. Am 15. August findet das jährliche Musiktheater im Park statt. Unter dem Titel „Natur – eine Liebeserklärung“ werden Tänzerinnen den Park als Bühne nutzen.

Sie kommen aus Hamburg, auch von den Musikern reisen einige aus anderen Bundesländern an. Dass Besucher aus Schleswig-Holstein oder Hamburg nicht für einen Abend zum Konzert kommen können, war Monika von Westernhagen bis vor wenigen Tagen gar nicht bewusst. Sie ist verärgert. „Wir brauchen doch unsere Gäste, die Künstler haben es schwer genug unter den jetzigen Bedingungen. Ich kann nur sagen: Jeder ist herzlich willkommen.“

„Nicht akzeptieren!“

Der Kunstraum Testorf südlich des Schaalsees nahe Zarrentin in Mecklenburg liegt etwa 1500 Meter von der ehemaligen innerdeutschen Grenze entfernt. Für Gäste aus Schleswig-Holstein und Hamburg ein beliebtes Ausflugsziel, derzeit sind dort Plastiken von Wieland Schmiedel, Fotografie von Ulrich Rudolph und Papierkunst von Anke Meixner zu sehen.

Die Betreiber Ulrich Rudolph und Anke Meixner hatten schon Anfang Mai gegen die Corona-Regelungen protestiert. Gerade in der ehemaligen innerdeutschen Grenzregion würden die Beschränkungen zu erheblichen Verwerfungen führen. „Man darf diese Einschränkungen nicht akzeptieren, sagt Rudolph. „Wenn die Kunst und alles, was in Jahrzehnten an kulturellen Angeboten aufgebaut wurde, erhalten werden soll, müssen diese Beschränkungen weg.“

