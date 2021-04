Kittlitz/Roggendorf/Ratzeburg

Jan Hartmann aus Schleswig-Holstein machte seinem Unmut bei Facebook Luft. Auf unseren auch dort veröffentlichten Bericht „Corona: Protest gegen Einreisekontrolle nach Mecklenburg-Vorpommern“, reagierte Hartmann mit Worten wie „das grenzt an Abzocke“ und „Frechheit“. Was ist ihm widerfahren?

Der junge Familienvater aus Kittlitz (Kreis Herzogtum Lauenburg) wollte werktags mit seinem Fahrzeug einen Termin bei seiner Stamm-Werkstatt in Roggendorf (Kreis Nordwestmecklenburg) wahrnehmen. Wenige Kilometer hinter der Landesgrenze hielt ihn die Polizei an, verlangte Papiere und fragte nach dem Grund der Einreise.

Lange Diskussion mit den Polizisten

Nach Hartmanns Angaben wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, er solle sich, so seine Erinnerung an die Aussage der Polizei, „eine Werkstatt in Schleswig-Holstein suchen“. Das käme für ihn allerdings kaum in Frage, denn die Werkstatt in Roggendorf wird von seinen Schwiegereltern geführt. Die Diskussion mit dem Polizisten hätte etwa 40 Minuten gedauert, erinnert sich Jan Hartmann und sei lebhaft gewesen. Erst im Verlauf der Debatte fiel dem aufgeregten Fahrzeuglenker ein, dass sein kleiner Sohn mit im Fahrzeug saß, also das Enkelkind der Werkstattbetreiber. „Als ich dem Polizisten sagte, das wäre dann doch ein legaler Besuch bei der sogenannten Kernfamilie, wollte der mir gar nichts mehr glauben“, so Hartmann.

Es half alles nichts: Abschließend erhielt Hartmann einen kleinen Zettel mit dem Hinweis, dass er eine Ordnungswidrigkeit begangen habe und musste das Bundesland auf direktem Weg verlassen. „Ich befürchte, dass ich nun einen Betrag zwischen 150 und 2000 Euro deswegen zahlen muss“, sagt Hartmann. Er würde allerdings Widerspruch einlegen „und auch den Weg zum Anwalt scheue ich nicht“, erklärte Jan Hartmann gegenüber den LN.

„Die Polizei beobachtet mit Ferngläsern“, Andreas Zimmermann aus Ratzeburg. Quelle: Thomas Biller

Stammkunden der Werkstatt werden zurückgeschickt

Für Großvater Andreas Zimmermann aus Ratzeburg, Inhaber der Kfz-Werkstatt in Roggendorf, ist das kein bedauerlicher Einzelfall. „Das geht seit Anfang des Monats so; einige Kunden sagen ihre Termine telefonisch ab, weil sie von der Polizei zurückgeschickt werden, andere melden sich nicht, sondern bleiben einfach weg“, ärgert sich der Werkstattbetreiber.

Seit 20 Jahren hat der Ratzeburger seinen Betrieb in Mecklenburg-Vorpommern. Fast 50 Prozent seiner Kunden kommen regelmäßig aus Schleswig-Holstein und Hamburg in seine Werkstatt. „Der wirtschaftliche Schaden ist derzeit noch gar nicht absehbar“, sagt Andreas Zimmermann.

Christopher Vogt (FDP) kritisiert Schweriner Landesregierung Der FDP-Fraktionsvorsitzende im Kieler Landtag, Christopher Vogt aus Nusse, äußert harte Kritik am Kurs der SPD-Landesregierung in Schwerin: „Die Landesregierung in Schwerin sollte das touristische Einreiseverbot nach Mecklenburg-Vorpommern umgehend aufheben, da es absolut unverhältnismäßig ist. Ich finde dieses Verbot nicht nur mit Blick auf die Geschichte dieser Grenze problematisch, es ist auch diskriminierend und schlichtweg unsinnig. Man muss sich trotz der Herausforderungen durch die Dritte Welle innerhalb Deutschlands frei bewegen können. Es gibt bei diesem Verbot zwar eine ganze Reihe von Ausnahmen, aber diese lassen es nur noch willkürlicher erscheinen. Von einem Spaziergang am Ostseestrand geht schließlich kein Infektionsrisiko aus und ob das Treffen mit Freunden oder Bekannten nun im Lauenburgischen oder in Mecklenburg stattfindet, ist ja auch unerheblich. Die Inzidenzzahlen unterscheiden sich zwischen unserem Landkreis und unseren mecklenburgischen Nachbarlandkreisen auch nicht wirklich. Die landesweiten Inzidenzzahlen sind hier momentan sogar deutlich niedriger als in Mecklenburg-Vorpommern. Ich werde mich in Kiel weiterhin dafür einsetzen, dass auch unsere Landesregierung diese Kritik immer wieder bei Frau Schwesig adressiert. Wir hatten vor einem Jahr ja mit Blick auf unsere Bäderorte in Schleswig-Holstein für einige Wochen eine ähnliche Regelung, die vor allem in Hamburg zu sehr viel Unmut geführt hatte, da dadurch auch der ‚kleine Grenzverkehr‘ beeinträchtigt wurde. Wir haben sehr schnell daraus gelernt und ich wünsche mir, dass diese Einsicht auch in Schwerin endlich Einzug hält.“

Polizei beobachtet Kennzeichen mit Ferngläsern

Seinen Kunden, die Termine telefonisch absagen, bietet er nun an, dass er selbst die Fahrzeuge in Ratzeburg und Umgebung abholt, da er beruflich nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen darf. Etwas absurd ist die Situation für ihn schon: „Wir haben Firmenfahrzeuge mit identischer Beschriftung, zwei sind hier zugelassen, eines im Kreis Herzogtum Lauenburg. Dieses wird regelmäßig angehalten und kontrolliert, da die Polizei mit Ferngläsern an der Landesgrenze die Kennzeichen beobachtet“, erklärte Andreas Zimmermann.

Die vorläufig noch bis zum 18. April 2021 in Mecklenburg-Vorpommern geltende Landesverordnung (Corona-LVO M-V) untersagt Einreisen grundsätzlich und führt mögliche Ausnahmen abschließend auf. Werkstattbesuche sind dort nicht vorgesehen. Für alle Ausnahmegründe (unter anderem zwingende medizinische Gründe oder ein Jagdausübungsrecht) sind „geeignete Schriftstücke“ mitzuführen.

Von Thomas Biller