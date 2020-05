Einsam am Muttertag in Grevesmühlen: „Warum muss ich so etwas noch erleben?“

Grevesmühlen

Sie wollte auf keinen Fall jemals in ein Pflegeheim, erzählt Regina Stephan-Tschepe (77). „Ich habe früher immer wieder gesagt: ‚Steckt mich bitte niemals in so eine Einrichtung!‘“ Doch das Leben hatte andere Pläne. Kurz nachdem ihr Mann starb, versagten ihr die Beine plötzlich den Dienst. In diesem Moment, sagt sie, war ihr klar, dass es nun doch genau dorthin gehen würde, wohin sie niemals wollte. „Die Kinder müssen arbeiten, können mich nicht pflegen.“

Das Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt in Grevesmühlen ( AWO) ist dabei nicht die erste Erfahrung, die die geistig hellwache Seniorin als Heimbewohnerin macht, eine Phase, die sie ganz bewusst „den letzten Abschnitt ihres Lebensweges“ nennt.

Zunächst im Pflegeheim in Berlin

Zunächst kam die gebürtige Dresdnerin, die mit Mann und Kindern viele Jahrzehnte in Berlin wohnte, in ein Pflegeheim im Berliner Stadtteil Hohenschönhausen. Von dort holte sie ihr jüngster Sohn Roland Stephan im November des Jahres 2019 weg.

Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt in Grevesmühlen: Aus den Fenstern zu schauen ist in Corona-Zeiten oftmals der einzige Kontakt von Heimbewohnern in die Welt da draußen. Quelle: Annett Meinke

Zum Sohn nach Grevesmühlen

Roland Stephan gehört zur ständigen Crew des Piraten-Action-Openair-Theaters in Grevesmühlen. Er ist für die Kulissen und auch für die Pyrotechnik mitverantwortlich. Die Zustände in dem Berliner Heim, sagt Regina Stephan-Tschepe seien „grauenvoll“ gewesen. „Das ist hier ganz anders“, sagt sie. Es gäbe zwar einen großen Anteil an Demenzkranken im AWO-Heim, mit denen sie sich nicht austauschen könne, doch mit den Schwestern, Pflegern und Betreuern funktioniere die Kommunikation gut.

Regina Stephan-Tschepes Leben hätte also von da an zumindest einigermaßen in Ordnung sein können. Ein Seniorenheim, in dem es sich aushalten lässt, der jüngste Sohn in der Nähe. Doch das Leben plante erneut anders.

Corona stellt Leben auf den Kopf

Ein paar Monate nach Ankunft der Seniorin in Grevesmühlen hob das Coronavirus die gesamte Welt aus den Angeln – auf besonders einschneidende Weise in den Pflegeheimen. Durch strikte Kontaktbeschränkungen sollten alte Menschen besonders geschützt werden, die als „Risikogruppe“ gelten, weil bei Menschen mit Vorerkrankungen die Erkrankung Covid-19 überdurchschnittlich oft tödlich verläuft.

Sie will nicht jammern, sagt Regina Stephan-Tschepe. Ihr Sohn spricht ihr am Telefon Mut zu, muntert sie auf, das, was notwendig ist, zu akzeptieren. Dabei ist es auch für die „Piraten“ mehr als kompliziert derzeit. Alle fest angestellten Mitarbeiter, so auch ihr Sohn, in Kurzarbeit, die Theatersaison muss in diesem Jahr aufgrund der Pandemie komplett ausfallen.

Telefonate statt Besuche

An der Möglichkeit, ihren Sohn wenigstens von Weitem zu sehen – sie im Rollstuhl auf dem Balkon im ersten Stock des Heimes, er unten draußen, gemeinsam mit anderen, die ihre Angehörigen auch wenigstens aus der Distanz einmal sehen möchten –, will sie nicht teilnehmen, sagt sie.

„Was sollen wir uns da gegenseitig im Beisein von anderen aus der Ferne zuwinken und zurufen? Da telefoniere ich lieber mit ihm, ganz für mich. Außerdem bin ich auch nah am Wasser gebaut. Ich würde dann vielleicht weinen, und das will ich auch nicht vor den anderen.“

11. Mai 2020: Seit Wochen gilt für die Bewohner des AWO-Seniorenzentrums in Grevesmühlen das Kontaktverbot wegen Corona. Mit Angehörigen zu sprechen geht nur mit großer Distanz wie von den Balkonen aus. Quelle: Annett Meinke

Muttertag ohne Umarmung und jeden Tag Maskenball

Regina Stephan-Tschepe und ihr Sohn Roland telefonieren viel. Doch ganz besonders schwer, sagt sie dann, war der Muttertag ohne Nähe, ohne Umarmung. „An so einem Tag kommt man besonders ins Grübeln“, sagt sie. „Man fragt sich, warum muss ich so etwas in meinem Leben auch noch erleben?“

Grit Dohme-Radkte, Leiterin der Ergotherapie der Einrichtung, nickt einfühlsam mit dem Kopf. „Ja, das denke ich auch oft“, sagt sie. Und bekennt, dass es angesichts der vielen Wochen, in denen die Kontaktbeschränkungen schon gelten, immer noch bewundernswert ruhig ist im Haus. „Unsere Senioren, die noch klar im Geist sind, versuchen, es irgendwie auszuhalten.“ Nicht nur den beschränkten Kontakt zu Angehörigen, auch der nicht mehr mögliche offene Blick in die Gesichter der Pfleger und Betreuer. Seit jeden Tag Maskenball ist, sind es nur noch die Augen, die sprechen. Kein Lächeln ist unter den Masken zu erkennen.

All die Dinge, die Angehörige für die Senioren vorbeibringen und am Eingang abgeben, gehen einen Tag lang in Quarantäne, sagt Dohme-Radtke. „Das ist Anweisung, um komplett auszuschließen, das sich Viren, die auf glatten Oberflächen noch eine Weile überleben können, ausbreiten.“ Auch die Zeitungen, die vorbeigebracht werden, kommen auf diese Weise in Quarantäne. Neuigkeiten gibt es also immer erst einen Tag später.

Lockerungen in Aussicht

Ab Freitag, den 15. Mai, sollen die Kontaktbeschränkungen in Altenheimen auch in Mecklenburg-Vorpommern endlich wieder gelockert werden. Besuch darf dann wieder empfangen werden, von einer festen Kontaktperson. Regina Stephan-Tschepe freut sich auf ein Wiedersehen mit ihrem Sohn, zwar immer noch im Sicherheitsabstand, doch immerhin von Angesicht zu Angesicht.

Was ihr in diesen einsamen Wochen ein bisschen Freude geschenkt hat, berichtet sie, war, dass sie einigen der Kinder, die Briefe und Zeichnungen an die Senioren des AWO-Heims sandten, einen Brief als Antwort schreiben konnte.

Von Annett Meinke