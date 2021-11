Damshagen

Gemeindevertreter Willi Heidmann (SPD) freut sich: 16 Freiwillige haben sich an einer Pflanzaktion am Wochenende in Damshagen Ausbau beteiligt. Gemeinsam brachten sie etwa 20 Buchen in den Boden, die zuvor bei einem Einwohner in Damshagen auf dem Grundstück gewachsen waren. Er spendete sie jetzt der Gemeinde, weil sie mit einem Stammdurchmesser von teilweise schon acht Zentimetern zu viel Platz brauchten.

14 Erwachsene und zwei Kinder buddelten

Die Pflanzlöcher waren mit einem Minibagger von der Mosterei Tropfenkontor vor dem Arbeitseinsatz ausgehoben worden. So mussten die 14 Erwachsenen und zwei Kinder nicht allzu viel buddeln. „Ich freue mich, dass sich auch die direkten Anlieger beteiligt haben und dass sie zugesagt haben, sich ums Gießen zu kümmern“, sagt Willi Heidmann. Der Gemeindearbeiter wird aber auch immer einen Blick auf die Bäume werfen und kontrollieren, ob sie gut anwachsen. Kastanien, die ursprünglich an der Straße in Damshagen Ausbau gepflanzt worden waren, sind zum Teil eingegangen. Die Lücken wurden jetzt mit Buchen bepflanzt.

Von Malte Behnk