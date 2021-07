Einsatzbereitschaft gefährdet: Nordwestmecklenburgs Drohnenstaffel sucht Piloten

Wismar

Technik, die begeistert – mit der allerdings auch jede Menge Verantwortung einhergeht. Und nicht jeder ist bereit, dafür seine Freizeit zu opfern. Für Ronny Steußloff und Felix Nicolas ist es eine Selbstverständlichkeit. Sie sind ehrenamtliche Piloten des sogenannten „Erkundungstrupps Luft“ des Katastrophenschutzes – oder, um es spektakulärer ausdrücken, der Drohnenstaffel des Landkreises.

Ihr wichtigstes Utensil: die orangefarbene, 2,5 Kilogramm schwere Drohne mit ihren sechs Rotoren, die es ermöglichen, dass das Gerät bis zu 1000 Meter in die Höhe steigen kann. „Die optimale Arbeitshöhe liegt aber bei 50 Meter“, erklärt Ronny Steußloff. Personensuche in Wäldern, auf Wiesen oder am Strand, Glutnester aufspüren – seit der Indienststellung im August 2020 war die Drohne bereits achtmal im Einsatz. Einen neunten hätte es am 12. Juni gegeben. Seinerzeit wurde in Karow ein 76-Jähriger vermisst. „An dem Tag war es aber zu windig“, erinnert sich Karsten Müller, Gruppenführer der Staffel. Bis Windstärke 4 darf die Drohne geflogen werden. An jenem Tag wurde Windstärke 6 gemessen.

Klare Regeln für Flugobjekt

Einfach losfliegen – das ist undenkbar. Die Piloten müssen geschult werden. Immerhin handelt es sich bei der Drohne um ein Flugobjekt, für das klare Regeln gelten. So dürfen nicht einfach Straßen, Fußgängerzonen oder volle Strandabschnitte überflogen werden. Das betont auch Erik Behrens, Geschäftsführer des Vereins „Bundesvereinigung fliegendes Personal der Polizei“ und hat sogleich ein Beispiel parat, das die Gefahr bei unsachgemäßem Gebrauch deutlich zeigt: „Bei einem Parallel-Betrieb von polizeilicher Drohne und Polizeihubschrauber kam es Anfang Februar in Kanada zu einer Beinahe-Katastrophe“, erklärt er. Drohne und Hubschrauber stießen zusammen. „Zum Glück konnte die Besatzung den Hubschrauber notlanden. Während die Drohne vollkommen zerstört wurde, blieb es ohne Personenschaden.“

Der Drohnenstaffel Nordwestmecklenburg fehlt es momentan an Ehrenamtlichen, die sich intensiv mit den Regeln und der Technik beschäftigen. Nur mit Ronny Steußloff und Felix Nicolas ist sie nicht dauerhaft einsatzbereit. Ronny Steußloff schiebt 24 Stunden-Dienste auf der Rettungswache der Johanniter-Unfallhilfe in Wismar-Redentin, Felix Nicolas arbeitet auf der Wismarer Werft. „Wir brauchen dringend weitere Piloten“, bringt es Udo Boddien vom Katastrophenschutz des Landkreises auf den Punkt. Die Kosten für den entsprechenden viertägigen Ausbildungskurs an der Brand- und Katastrophenschutz-Schule in Malchow werden vom Landkreis übernommen. In Zeiten von Corona war die Einrichtung lange Zeit geschlossen. Das ist nun auch im Landkreis spürbar – Leute fehlen.

Seit fast einem Jahr ist die Drohne im Landkreis im Einsatz. Geflogen wird sie unter anderem von Ronny Steußloff (l.). Mit ihm im Bild: (v. l.) Karsten Müller, Leiter der Staffel, Udo Boddien vom Katastrophenschutz und Tim Baran, der sich zum Piloten ausbilden lassen möchte. Quelle: Jana Franke

Mindestens zu dritt ist die Drohnenstaffel im Einsatz, der Pilot und zwei Beobachter, die die Umgebung und mögliche Hindernisse oder andere Luftfahrzeuge im Blick haben. Für Ronny Steußloff war der Umgang mit dem 7000 Euro teuren Gerät komplettes Neuland. Mittlerweile hat sich der 39-Jährige, der sich auch in der Freiwilligen Feuerwehr Beckerwitz engagiert, eingefuchst. Hier ein Klick, da ein Klick und die Drohne geht surrend in die Luft. Mit einem Joystick steuert er das Fluggerät, über einen Bildschirm peilt er die Lage. Die Drohne hat nicht nur eine Wärmebildkamera, sondern fertigt auch hochauflösende Fotos und Videos, die spielend leicht auf einem Bildschirm im Einsatzfahrzeug angezeigt werden können.

Hubschrauber unverzichtbar

Im Strandbereich nach Personen zu suchen, sei allerdings wie die Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen. „Bei stiller See können wir bis zu fünf Meter auf den Boden blicken. Bei Wellen ist das schon schwieriger“, erklärt Karsten Müller, der sich an einen Einsatz erinnert, bei dem am Strand verwaiste Klamotten gefunden worden waren. Am Ende stellte sich heraus, dass der Besitzer nur vergaß, wo er sie abgelegt hatte.

Auch wenn in dem Fall durch den schnellen Einsatz der modernen Drohne auf einen Hubschrauber verzichtet werden konnte – mitnichten könne komplett auf sie verzichtet werden, betont Erik Behrens. „Wir befürworten grundsätzlich den Einsatz moderner, innovativer technischer Mittel wie zum Beispiel die Drohnen. In gewissen, definierten Bereichen können sie die Aufgabenerfüllung sinnvoll erleichtern und ergänzen. So können beispielsweise Gefahrenstellen aus der Luft erkundet werden, ohne dass sich Menschen selbst in Gefahr begeben müssten.“ Er gibt aber zu bedenken, dass mit der rechtlich begrenzten Flughöhe von etwa 500 Metern immer nur ein begrenztes Areal abgesucht werden kann, „während der Blick aus einem Cockpit ein großes Mehr an Sichtbarem gewährt. Auch können herkömmliche Drohnen keine Personen oder nur sehr leichte Gegenstände befördern.“

Sich der Aufgabe rund um den ehrenamtlichen Einsatz stellen, möchte Tim Baran. Der 25-Jährige ist Notfallsanitäter auf der Rettungswache in Redentin. Udo Boddien hofft auf mindestens fünf weitere Drohnen-Piloten. Interessenten müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Weitere Infos gibt es beim Landkreis.

Von Jana Franke