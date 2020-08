Grevesmühlen

Corona bestimmt nicht nur den Schulalltag seit Monaten, auch die Einschulung am Sonnabend fiel etwas anders aus als in den vergangenen Jahrzehnten. In der Fritz-Reuter-Grundschule in Grevesmühlen wurden insgesamt drei erste Klassen eingeschult. Normalerweise gibt es eine große Veranstaltung in der Sporthalle, bei großem Andrang werden zwei Durchgänge angeboten. „Wir machen jede Klasse getrennt“, sagt der stellvertretende Schulleiter Ralf Bendiks. „Wir haben vorher jede Familie angefragt, mit wie vielen Eltern beziehungsweise Geschwisterkindern sie kommt.“ So wurde für jede Familie ein eigener kleiner Bereich in der Sporthalle geschaffen – mit Abstand zu den anderen Familien. Maskenpflicht gibt es an der Fritz-Reuter-Grundschule vorerst nicht. „Auch in den Treppenhäusern brauchen die Schüler keine Masken zu tragen“, so Ralf Bendiks.

Großeltern durften nicht mit zur Einschulungsfeier

Schulleiterin Andrea Kodanek: Dieser besondere Tag reiht sich ein in die vielen besonderen Wochen, die hinter uns liegen. 2020 wird uns immer in Erinnerung bleiben. Quelle: Prochnow

Für die Eltern, vor allem für jene, die bereits eine Einschulung mit den Geschwisterkindern erlebt haben, war es eine ungewohnte aber erwartbare Situation. „Die Schule hat uns vorher informiert, anfangs hieß es, dass keine Geschwister mitkommen dürfen, das würde zum Glück später geändert. Dass Großeltern nicht an der Veranstaltung teilnehmen, kann ich angesichts der Situation nachvollziehen“, sagt Stefan Baetke, der inzwischen seinen zweiten Sohn eingeschult hat. „Trotz der Einschränkungen muss ich sagen, dass es trotzdem eine sehr gute Einschulung war.“ Dass die Familien am Ende die Sporthalle durch den Seitenausgang verlassen mussten, um der nächsten Gruppe nicht zu begegnen und die Klassenfotos aus Einzelporträts zusammengestellt werden, damit können die Eltern leben. Lob gab es von den Eltern auch für den Umstand, dass trotz der Einschränkungen auch die Hortnerinnen und die gesamte Schulleitung sowie große Teile der Lehrerschaft an der Veranstaltung teilgenommen haben.

Umfrage nach Urlaub im Risikogebiet am Montag

Spannender dürfte es kommende Woche werden, wenn der Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen anläuft. Präsenzunterricht auch an den Grundschulen, allerdings sogenannter „epochaler Unterricht“. Bedeutet: Ein Lehrer bleibt über einen längeren Zeitraum bei einer Klasse, die Fachlehrer wechseln nicht, um die Fluktuation gering zu halten. So müssen die Pädagogen improvisieren. Und hoffen, dass keine Infektionen an den Schulen ausbrechen. „Montag werden die Schüler einen Zettel erhalten, auf dem die Eltern erklären, dass sie nicht vor Kurzem in einem Risikogebiet im Urlaub waren.“

Ein besonderer Tag in einer besonderen Zeit

Lehrerin Annett Hering turnte mit den Kinder zur Auflockerung bei der Einschulung. Quelle: Michael Prochnow

Eine besondere Einschulung unter besonderen Bedingungen, das würdigte auch Schulleiterin Andrea Kodanek in ihrer kurzweiligen Rede. „Dieser besondere Tag reiht sich ein in die vielen besonderen Wochen, die hinter uns liegen. 2020 wird uns immer in Erinnerung bleiben.“ Normalerweise bestreiten die älteren Klassen das Rahmenprogramm der Einschulungsfeier. Doch auch dieser Punkt fiel aufgrund der Auflage flach. So gab es zwei Solobeiträgen von älteren Schülern auf dem Keyboard und dem Cello, das Traditionslied, das an der Fritz-Reuter-Schule jedes Jahr von den Klassen für die ABC-Schützen (“Alle Kinder lernen lesen“) gesunden wird, kam in diesem Jahr vom Band.

Dafür gab es ein aufmunterndes Sportprogramm von und mit Sportlehrerin Annett Hering, die mit den Schülern und ihren Geschwistern zwischen den Stuhlreihen einige Übungen durchführte – Platz genug dafür gab es ja. Am Ende überreichten die Klassenlehrerin der 1 a, Anke Zenker, und Ralf Bendiks Sonnenblumen an die ABC-Schützen, und zwar an den Plätzen und nicht wie sonst üblich gemeinsam auf der Bühne.

Anke Zenker überreichte Sonnenblumen an die Schüler, sie ist die Klassenlehrerin der 1 a. Quelle: Michael Prochnow

Ralf Bendiks verteilt Sonnenblumen an die Erstklässler Quelle: Michael Prochnow

