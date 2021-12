Einzelhändler und Gastronomen in Nordwestmecklenburg leiden unter „lockdown light“

Klütz

„Eigentlich könnte ich gleich dichtmachen“, seufzt Ana Sojor resigniert. „Sie sind die erste, die heute hereinkommt.“ Zur Adventszeit drängelten sich in normalen Zeiten schon mal die Menschen im Galerie-Café am Klützer Marktplatz auf der Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken für Ihre Lieben. Neben ihren eigenen Bildern verkauft Sojor hier originelles Kunsthandwerk, aufwendig gestaltete Lampen, Keramik, Taschen, Seifen und Schmuck. Doch die Zeiten sind auch dieses Jahr wieder nicht normal. Die Leute dürfen entweder nicht kommen, weil sie weder geimpft noch genesen sind, oder sie sind verunsichert, weil sie nicht wissen, welche Regeln gelten. „Einige sind aber auch schlicht verängstigt und haben Sorge, sich anzustecken“, befürchtet die Künstlerin.

Im vergangenen Winter war die Sache klar: Der Lockdown gilt für alle gleichermaßen. Gewerbetreibenden und Gastronomen konnten entsprechende Entschädigungszahlungen für den Umsatzausfall beantragen. In diesem Winter dürfen zwar alle geöffnet bleiben, aber es gilt 2G im Einzelhandel und 2G plus in der Gastronomie. „Das ist ein Lockdown durch die Hintertür“, urteilt nicht nur Sojor. Viele Kunden blieben vorsichtshalber lieber gleich zu Hause und kauften ihre Geschenke im Internet. Für so manchen Einzelhändler und Gastronomen könne das nicht gut ausgehen.

„Für mich sind die aktuellen Regeln eine Katastrophe“, sagt Sojor. „Selbst wenn man will, ist es schwer, hier im ländlichen Raum einen Test zu bekommen.“ In Klütz gebe es beispielsweise keine Testmöglichkeit. In Boltenhagen muss man sich zum Testen anmelden, andernorts lange Warteschlangen in Kauf nehmen. Spontan einen Kaffee trinken oder eine Kleinigkeit essen gehen ist damit unmöglich. „Und ganz ehrlich“, fragt Sojor „wer lässt sich schon extra testen, nur um einen Kaffee zu trinken?“ Ganz schließen mag sie dennoch nicht, zumal es in diesem Winter keine Möglichkeit für sie gibt, staatliche Hilfe zu beantragen. „Ich habe so schöne Dinge zu Weihnachten bestellt, die Regale sind voll.“ Also arbeitet sie im Hinterzimmer des Cafés an neuen Bildern und backt für die wenigen getesteten Gäste köstliche Waffeln.

Eigentlich ist die 57-jährige breit aufgestellt: Sie malt, spielt Cello, gibt Flamenco-Tanzunterricht und ist Gastgeberin in ihrem Café. Doch nun werden ihr erneut die Konzerte abgesagt und der Flamenco-Unterricht muss auch wieder pausieren. Die Stimmung schlägt der sonst so fröhlichen und temperamentvollen Künstlerin aufs Gemüt. „Schon vor Wochen haben meine Tanzschülerinnen über das Impfen gestritten“, berichtet die Tanzlehrerin. Sie habe Sorge, dass sich unsere Gesellschaft noch weiter spalten werde. „Ich frage mich, ob wir nicht stärker an die Vernunft der Menschen appellieren könnten.“

Galerie-Café Am Markt 3 in Klütz, geöffnet täglich außer Mittwoch von 11 bis 17 Uhr

Auch auf ihre Arbeit als Künstlerin färbt die Stimmung ab. „Meine Arbeiten werden dunkler“, stellt die Malerin fest, deren ausdrucksstarke Bilder sonst vor Kraft und Energie strotzen. „Ich versuche, als Gegenpol heitere Geschichten zu lesen“, verrät sie. Dabei habe sie noch Glück: „Meine Kunst und die Musik helfen mir, das alles zu verarbeiten.“ Sie hält den Blick in die Zukunft gerichtet, probe viel und erarbeite Stücke für das kommende Jahr. Und wenn es ganz eng werde, greife die Familie ihr unter die Arme.

Von Annabelle von Bernstorff