Grevesmühlen

Keine guten Nachrichten für den Einzelhandel in der Grevesmühlener Innenstadt: Sylvia Pleines schließt ihr Fotogeschäft in der Wismarschen Straße. Ende der Woche endet der Betrieb. Die Inhaberin müsse aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten, heißt es. Bereits seit einigen Wochen gab es nur noch eingeschränkte Öffnungszeiten, nun steht fest, dass das beliebte Fotogeschäft Ende Februar seine Türen schließt. Traurige Gesichter bei den Kunden, die der Familie alles Gute wünschen.

Sylvia Pleines, Grevesmühlen Quelle: Kilian Huschke

Fast 29 Jahres gibt es das Unternehmen in Grevesmühlen. Sylvia Pleines, die bereits vor der Wende im Fotogeschäft der HO in der Innenstadt arbeitete, wagte 1991 den Schritt in die Selbstständigkeit. Anfangs in dem Geschäft, in dem sich heute der Bastelladen von Michael Nagel befindet, 1995 zog sie in die heutigen Räume um. Kreisfotowettbewerb, Lebendiger Adventskalener, Weihnachtsmärkte und Stadtfeste, die Unternehmerin engagierte sich viele Jahre nicht nur in ihrem Geschäft, sondern bei den zahlreichen Veranstaltungen der Stadt. Mit einem Plakat im Schaufenster bedankt sich bei ihren Kunden.

Von Michael Prochnow