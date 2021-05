Wismar/Grevesmühlen

Aufatmen bei den Einzelhändlern in Wismar und Nordwestmecklenburg: Sämtliche Geschäfte dürfen am Mittwoch, dem 19. Mai, wieder öffnen. Wie ein Sprecher des Landkreises mitteilt, ist das Einkaufen unter Auflagen aufgrund der geringen Inzidenz dann wieder möglich. Eine Testpflicht besteht nicht. In den vergangenen sieben Tagen lag die Inzidenz unter 50 Neuinfektion je 100 000 Einwohner.

Damit kann die landesweit für die nächste Woche geplante Öffnung des Einzelhandels in Nordwestmecklenburg bereits vorgezogen werden. „Dieser Erfolg ist der gemeinsamen Kraftanstrengung der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis zu verdanken, die mit ihrem Verhalten dazu beigetragen haben, dass die Inzidenz stark abgesunken ist“, so der stellvertretende Landrat Mathias Diederich (CDU).

Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen sind Pflicht sowie die Aufnahme der Kontaktdaten. Außerdem darf sich je nach Laden-Größe nur eine bestimmte Anzahl von Kunden in dem Geschäft aufhalten.

Die genauen Bestimmungen finden Sie hier:https://www.nordwestmecklenburg.de/de/bekanntmachung/allgemeinverfuegung-des-landkreises-nordwestmecklenburg-zur-oeffnung-des-einzelhandels-ab-1952021.html

Von OZ