Die Eisheiligen haben uns in der vergangenen Woche die kalte Schulter gezeigt, doch bald soll uns die Sonne wieder einheizen. Dann heißt’s: „Cool bleiben“. Und wie könnte das besser gelingen als mit einem leckeren Eis?

Klar, Vanille geht immer. Doch Mecklenburgs Eismacher wollen uns – völlig unverfroren – auch neue Sorten schmackhaft machen. Von der Wohlenberger Wiek bis zur Warnow: An der Küste warten Klassiker, coole Kreationen und jede Menge Geschmackserlebnisse.

Wenn einer weiß, was bei Eisessern ankommt, dann ist das Sven Kruse. Der 34-Jährige ist zusammen mit Kompagnon Felix Rehberg Chef der Eiswerkstatt in Rostock. Die Eisdiele haben die OZ-Leser im vergangenen Sommer zur besten im ganzen Land gekürt.

Aktueller Liebling der Saison: Vanille-Erdbeer, getoppt mit frischen Früchten. „Ich freu’ mich schon, wenn ich das jeden Morgen anrühre und probieren muss. Ein wirklich harter Job“, scherzt Sven Kruse und lacht.

Der Mix macht’s

Unangefochtener Bestseller ist Schoko-Vanille, frisch aus der DDR-Softeismaschine gezapft und in der Muschelwaffel serviert. Wer Heißhunger auf Neues hat, dem empfiehlt Kruse, nach Lust und Laune Zutaten zu kombinieren. Schwarze-Johannisbeere-Eis mit Erdbeerstückchen, Schokokekssoße und blauen Streuseln oder Himbeer-Cheesecake-Eis mit Browniestückchen und Marshmallows – warum nicht? Der Mix macht’s und die Rohstoffe. „Wir holen das Bestmögliche aus allem heraus.“

Zuletzt hatten Kruse und seine Mitarbeiter Eiskreationen über die Theke reichen und Kunden anschließend wieder aus dem Laden komplementieren müssen. Seit knapp einer Woche ist die Zwangspause beendet, in den drei Filialen im Hopfenmarkt, im „ Warnow Park“ und in der Hinrichsdorfer Straße dürfen Gäste wieder an Tischen Platz nehmen und ihr Eis bis zum letzten Löffel auskosten. „Die Resonanz ist großartig“, sagt Kruse. Wen wundert’s, schließlich hat er einen gerade jetzt begehrten Stimmungsaufheller zu bieten. „Eis zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht.“

Exot eiskalt serviert

Mit Exotischem will Michael Kirchhoff, Chef der Coco Eismilchbar, den Geschmack der Kunden treffen: Maulbeere. Ursprünglich stammen die süßsäuerlichen Früchte aus subtropischen Regionen, Kirchhoff bezieht sie aus Mecklenburg und verarbeitet sie in seiner Produktionsstätte in Kröpelin. Bis zu 60 Sorten Eis werden hier täglich hergestellt und an Kirchhoffs zwei Filialen in Kühlungsborn sowie die Läden in Bad Doberan, Börgerende und Heiligendamm geliefert.

„Nach der Zwangspause läuft das Geschäft langsam wieder an“, sagt Kirchhoff. Bei seinen Kunden stünden neben Klassikern auch Sorten wie Pflaume-Zimt, Schoko-Banane und Karamell-Crunch hoch im Kurs. Sein persönlicher Liebling? „Stracciatella und Schoko mit Mango.“

Süßes mit Schuss

Sorten für jeden Geschmack: In Werner's Eiscafé bietet Detlef Greinke Eis, bei dem kaum einer widerstehen kann. Quelle: privat

Wer auf tierische Zutaten verzichten, aber keine Abstriche beim Geschmack machen möchte, sollte in Werner’s Eiscafé in Wismar vorbeischauen. Inhaber Detlef Greinke hat auch vegane Sorten im Angebot.

Zum Start der neuen Saison hat er sich eine Sorte einfallen lassen, die es in sich hat: „Rumkugel“ mit Jamaika Rum. „Es schmeckt genauso gut wie die Rumkugel-Eier, nur nicht ganz so süß“, erklärt Greinke und macht bereits Appetit auf das, was noch kommt: „Für die Sommermonate ist ein Käsekuchen-Eis geplant.“

Eventuell will er noch zwei weitere Neuheiten ins Sortiment aufnehmen, macht das aber vom weiteren Verlauf der Corona-Krise abhängig.

Eines wird er auf jeden Fall in etliche Waffeln füllen: den Kundenliebling „Gurke Ingwer“, das Leichtgewicht Greinkes Eistheke. „Es erfrischt und mit grade mal etwa 40 Kalorien und 0,2 Gramm Fett pro Kugel bleibt auch die Bikini-Figur erhalten.“ Wer es gehaltvoller mag, dem legt der Eismacher „Salz-Butter-Karamell“ ans Herz. „Ein Hochgenuss.“

Heiß auf Erichs Rache

Kuchen oder Eis? Warum sich entscheiden, wenn man beides auf einmal haben kann. Im „ Island 15/6“ in Wollenberg bei Klütz ( Nordwestmecklenburg) können Kunden ihr Eis im Windbeutel anrichten lassen. Cremige Süßspeise in fluffigem Gebäck – zum Anbeißen.

Giftgrüne Rollen in der Bubble-Waffel: die Sorte "Green Poison" ist bei Papa Tom's zu haben. Quelle: privat

Völlig von der Rolle ist der Eistrend, den Papa Tom’s in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt von Rostock serviert: Ice Cream Rolls. Alle Zutaten werden auf einer Kühlplatte vermischt, zu einem Teppich ausgestrichen und mit einem Spachtel zu Rollen geformt.

Trendbewusste Eisgenießer lassen sich die Rolls in einer frischgebackenen Bubble-Waffel anrichten. Zu haben sind Eissorten „Oh Oh Oreo“ mit Schokosoße und Kekskrümeln, „Green Poison“ mit Kiwi und Krokant oder „ Berry Berry Love“ mit Him- und Erdbeeren, getoppt mit bunten Streuseln. Der Beerenbecher zählt zu den Kundenlieblingen, verrät Kay Kortmann, der Papa Tom’s zusammen mit seinem Bruder Thomas betreibt. Bei den Beiden wird Rache eiskalt serviert: Die Sorte „Erich’s Revenge“ wird mit Knusperflocken und Puffreis garniert – ein Tipp für Nostalgiker.

Ob fruchtig oder schokoladig, als Rolle, Kugel oder softe Creme – Mecklenburgs Eismacher haben jede Menge süßer Sünden parat, die uns dahinschmelzen lassen. Selbst an trüben Sommertagen. Denn wie heißt es so schön? Ein Eis geht immer!

7 coole Fakten über Eiscreme Die Eissorte des Jahres 2020 ist „Goldene Milch“ – eine Variation des Klassikers Fior de Latte („Milchblumeneis“). „Goldene Milch“ enthält Ingwer und Kurkuma – beides soll sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Die Eissorte des Jahres wird vom Verband italienischer Speiseeishersteller in Deutschland gewählt. Der aktuelle Favorit deutscher Eisesser: Vanille. Platz zwei der beliebtesten Sorten geht an Schokolade, knapp gefolgt von Erdbeer. Die Experimentierfreude der Eismacher kennt keine Grenzen: Mit skurrilen Sorten, wie Knoblauch, Weißwurst, Sushi oder Spaghetti Bolognese, wollen sie Kunden auf den Geschmack bringen. Das erste Speiseeis wurde Forschern zufolge vor knapp 5000 Jahren in China vernascht. Die Zutaten: Schnee aus dem Gebirge, Gewürze und Honig. Die weltgrößten Eiskonsumenten sind die Neuseeländer: 28,4 Kilo (!) werden dort pro Kopf im Jahr geschleckt. Zum Vergleich: In Deutschland waren es im vergangenen Jahr 8,3 Kilo. Amtierender Europameister im Eisessen ist Estland. Kaum Appetit auf Kühles haben die Schweizer. Jeder Eidgenosse verzehrt im Schnitt nur etwas mehr als zwei Kilo pro Jahr. Einen kühlen Kopf – das hat schon jeder erlebt, der mal zu hastig an der Kugel oder am Softeis schleckte. Der als „ Brain Freeze“ (Hirnfrost) bekannte Kältekopfschmerz entsteht, weil sich beim schnellen Eisessen die Blutgefäße zwischen Gaumen und Gehirn verengen. Zugleich wird mehr Blut in den Kopf gepumpt. Durch den plötzlich erhöhten Druck wird der stechende Schmerz ausgelöst. Tipp: Zunge gegen den Gaumen pressen. Dabei entsteht Wärme und der „ Brain Freeze“ verschwindet. Eine Kugel Fruchteis hat im Schnitt 105 Kalorien, beim Milcheis sind’s etwa 150. Besonders auf die Hüften schlägt Schoko-Eis mit 170 Kalorien.

Lieblinge der Leser Sie, liebe Leser, haben im vergangenen Sommer entschieden, wo in Mecklenburg-Vorpommern es sich am besten schlemmen lässt: Beim Eisdielen-Test der OZ hat sich die Eiswerkstatt Rostock Platz eins gesichert. Das Team um die beiden Geschäftsführer Sven Kruse und Felix Rehberg konnte sich gegen 147 weitere Eisdielen aus dem ganzen Land durchsetzen. Zweiter wurde das Café Moritz aus Koserow auf Usedom. Einen coolen dritten Platz belegte das auf Softeis spezialisierte „ Island 15/6“ in Wohlenberg bei Klütz.

Von Antje Bernstein