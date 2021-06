Rüting

Langsam setzt sich die Lok mit ihren Wagen in Bewegung. Das Abfahrtsignal hat Hans-Martin Steffen gegeben. Nicht mit der Kelle oder Pfeife, sondern von seinem Schaltpult in seinem Miniaturland, wo er hier auf seinem Hof in einem kleinen Dorf unweit von Rüting in Nordwestmecklenburg Züge starten und anhalten lässt.

Vom Bedienpult aus gibt Hans-Martin Steffen unter anderem das Signal, lässt die Züge losfahren und wieder anhalten. Quelle: Dirk Hoffmann

Ja, es ist ein Hobby mit viel Leidenschaft, dem der heute 73-Jährige seit über sechs Jahrzehnten nachgeht. Denn mit zwölf Jahren und einer auf einer Holzplatte aufgebauten Strecke im H0-Format (Spurbreite 16,5 Millimeter) und einer Eisenbahn fing damals alles an. Später hätte er dann gerne an richtigen Loks geschraubt, am liebsten wohl sogar an ihrer Weiterentwicklung mitgewirkt. Doch dazu kam es nicht. Diese Möglichkeit wurde dem Technikfreak in der damaligen DDR verwehrt. Stattdessen studierte Steffen in Rostock Angewandte Mechanik und leitete zuletzt über viele Jahre bis zu seinem Ruhestand Ende 2010 das städtische Bauamt in Grevesmühlen.

Die Dampflok aus Köln

Seine Faszination und das Interesse für die Bahn aber blieben. Sie bekamen einen neuen Schub, als Steffen in den 1990er-Jahren in einem Kaufhaus in Köln zufällig auf das Modell 99 4712 stieß. Die Dampflok verkehrte einst in der Prignitz auf einer 120 Kilometer langen Schmalspurstrecke, wie der Eisenbahn-Kenner wusste. „Lindenberg war der Kreuzungsbahnhof der Strecken Perleberg–Kyritz und Pritzwalk–Glöwen“, erzählt Steffen. Die Deutsche Reichsbahn fuhr hier bis 1969, ehe das Ende des Bahnhofs und wenig später 1971 auch das der gesamten Strecke besiegelt wurden.

Auch eine Uhr darf nicht fehlen. Sie stammt vom Klützer Bahnhof, wo sie nach Vandalismus und einigen Schäden eigentlich nicht mehr instand zu setzen war. Quelle: Dirk Hoffmann

Für Steffen indes war die zufällig entdeckte Lok in Köln und die damit verbundene Geschichte Grund genug, den Bahnhof Lindenberg und die einstigen Zugstrecken auf sein Grundstück zu holen. Mehrere Tonnen Kies ließ er aufschütten, verlegte 120 Meter Schienen auf der 150 Quadratmeter großen Fläche und hauchte Lindenberg, wenn auch in kleinerer Form, wieder neues Leben ein. Denn neben den Lokomotiven und Wagen, die sich Steffen nach und nach zulegte, baute er auch den Bahnhof so originalgetreu wie möglich nach. Für einige Gebäude fuhr er selbst nach Lindenberg, nahm das Aufmaß und baute sie als Modell nach. Allein auf Vorlagen aus Büchern wollte er sich nämlich nicht verlassen, auch wenn er bei seinen Recherchen einiges an Material fand. Güterschuppen und Bahnhofsgebäude entstanden. Dazu auch die Kneipe und eine Kreissparkasse, wie sie Reisende hier früher vorfanden.

Geschichte der Schmalspurbahn Von Perleberg über Lindenberg bis nach Kyritz gab es 1897 in der Prignitz die erste Strecke mit einer Spurweite von 750 Millimetern. Die Deutsche Reichsbahn stellte ihren Betrieb 1971 endgültig ein. Die letzte noch verbliebene Strecke war die von Glöwen nach Havelberg mit einer Länge von neun Kilometern. Der Verein Prignitzer Kleinbahnmuseum Lindenberg e. V. hat sich der Geschichte der Schmalspurbahn angenommen. Erlebt werden kann sie im Museum oder in originalen Fahrzeugen, die seit 2007 zu besonderen Anlässen auf einer neun Kilometer langen wiederaufgebauten Strecke von Mesendorf bis nach Lindenberg fahren. Internet: www.pollo.de

Fahrzeuge aus alter DDR-Zeit

Gut zwei Jahre lang tüftelte und werkelte Steffen, ehe die ersten Loks mit ihren Wagen auf seiner Miniaturlandschaft fuhren. Der Aufwand war enorm. So musste er auch unzählige Meter Kabel verlegen und anschließen, ehe wirklich alles funktionierte. Hinzu kam, dass Steffen es bei Schienen und besagten Gebäuden nicht beließ. Auch eine Wassermühle, einen Bauernhof und eine Kirche zauberte er in die Prignitzer Landschaft. Ein bisschen Eisenbahnromantik würden Fahrgäste hier gratis bei ihm bekommen, so möchte man bei dem Anblick meinen. Der übrigens unweigerlich auch auf die aus dieser Zeit stammenden Fahrzeuge wie die DDR-Modellautos 311er-Wartburg, den alten Wolga oder den Trabant 611 fällt.

Neben vorhandenem Wissen hat sich Steffen über die Jahre weiteres aus zahlreichen Büchern angeeignet. Außerdem trifft er sich seit einigen Jahren regelmäßig mit anderen, die diesem Hobby der Gartenbahnen nachgehen. Mit ihnen befindet er sich in ständigem Austausch. Und nach Lindenberg zog es Steffen ohnehin mehrfach. Entweder besuchte er das dortige Eisenbahnmuseum oder er nahm an einer der Fahrten auf der vom dortigen Verein neu eingerichteten Strecke von Mesendorf nach Lindenberg über knapp neun Kilometer teil.

Arbeiten gehen weiter

Auch wenn Züge fahren und die gesamte Anlage top gepflegt ist, beendet sind die Arbeiten für Hans-Martin Steffen hier wohl nie. So möchte er an die Kneipe noch einen Saal und an die Seite der Kreissparkasse eine Apotheke anbauen. Dann bekommt dieses Gebäudeensemble ein Gesicht wie zu den Zeiten, als die Bahn dort noch verkehrte. Liebevoll wurde sie damals Pollo-Bahn genannt, weil ein Hund dort immer langlief. In Anlehnung daran hat Steffen ein Schild mit der Aufschrift „Pollo 2“ auf seinem Bahnhofsareal angebracht. Unter der großen Bahnhofsuhr. Zu DDR-Zeiten zeigte sie einst auf dem Bahnhof in Klütz die Zeit an. Stark beschädigt und eigentlich nicht mehr zu gebrauchen, holte sich Steffen diese Uhr trotzdem und baute sie neu auf. Auch da bewies er Ausdauer. So wie eigentlich bei allen seinen Arbeiten rund um das Geschehen an dem von ihm gebauten Bahnhof.

Von Dirk Hoffmann