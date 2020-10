Boltenhagen/Güstrow

Zoff bei den Grünen in MV: Raphael Wardecki (29), Bürgermeister von Boltenhagen und Kandidat um Platz zwei der Grünen-Liste für die Landtagswahl im kommenden Jahr, schießt gegen seine eigene Partei. Bei Facebook wettert er gegen die Entscheidung der Parteispitze, den Landesparteitag am Sonnabend trotz der landesweit steigenden Corona-Zahlen durchzuführen.

Zwei Tage vor dem Lockdown mit massiven Einschränkungen für die Bürger wählen die Grünen in Güstrow ihre Spitzenkandidaten für 2021. Die aktuelle Verordnung des Landkreises Rostock lässt das zu.

Anzeige

Mehr zum Thema: Trotz Corona: Grünen-Parteitag in MV soll noch vor Lockdown stattfinden

Für Wardecki ist damit offenbar eine rote Linie überschritten. „Sind es nicht wir Grüne, die gegen jene mit guten Argumenten antreten, die uns weismachen wollen, die Covid-Gefahr gäbe es nicht oder sie sei in MV viel zu gering?“, schreibt er. Er werde nicht zum Parteitag kommen.

Seine Kandidatur halte er aber aufrecht, so Wardecki, werde seine Bewerbungsrede per Videobotschaft halten. „Ich bleibe hier in Boltenhagen, treffe die notwendigen Vorbereitungen und bin bei den Menschen, 48 Stunden vor dem Lockdown“, erklärt er gegenüber der OZ. „Die Verantwortung hier im Ort ist jetzt wichtiger als meine persönliche Ambition.“

Von Frank Pubantz