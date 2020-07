Eklig: Immer mehr Corona-Masken werden achtlos weggeworfen

Schönberg/Dassow

Wenn jemand die Maske fallen lässt, dann zeigt er sein wahres Gesicht. In Schönberg und Dassow ist das jetzt des Öfteren der Fall. Das liegt nicht daran, dass sich alle Leute offen und ungeschminkt zeigen. Nein, die Maske fällt aus einem anderen Grund. Gehen Sie mal auf den Markt in Schönberg. Dann sehen Sie auf dem Pflaster eine benutzte Corona-Maske. Und dann gehen Sie in Dassow auf dem früheren Bahndamm spazieren. Dort sehen Sie nach 50 Metern eine Maske im Gras, ein Stück weiter die nächste und gleich danach die dritte. Am Bahnhof in Schönberg, im Einkaufswagen eines Supermarkts, auf dem Radweg nach Zarnewenz: das gleiche Bild. Da haben Leute auf unangenehmste Weise ihr wahres Gesicht gezeigt. Kommentar einer Frau in Dassow: „Da fehlen einem die Worte.“

Oh, es gibt viele Worte dafür. Ich sag's mal so: Es ist einfach eklig, widerlich, abstoßend, grässlich, abscheulich, übel, widerwärtig, fies, schauderhaft und total überflüssig.

Von Jürgen Lenz