Grevesmühlen

Der Trend zur Elektromobilität hat sich in der Corona-Krise verstärkt. Das spürt auch Karsten Joost, Inhaber der Firma Elektro Joost in Grevesmühlen. „Man bemerkt einen totalen Hype. Wir bauen derzeit sehr viele Ladestationen für E-Autos in private Garagen ein.“

Das Verrückte: Viele Kunden haben noch nicht einmal ein Fahrzeug mit Elektro-Antrieb. „Es gibt derzeit 900 Euro Förderung für eine Station. Der Eigenanteil beträgt dann nur noch 300 Euro. Also lassen sich Kunden eine Station einbauen, obwohl sie noch kein E-Auto haben“, erklärt sich das Joost. Angesichts der wachsenden E-Modell-Palette der Autohersteller rücke zudem der Umstieg für viele Kunden wohl näher.

Leute machen sich in der Krise das Zuhause schön

Auch insgesamt läuft es bei Joost in der Krise ganz gut: „Die Auftragslage ist gut, ich kann nicht klagen.“ Der Trend zum Drinnenbleiben und Sich-Wohlfühlen, auch unter dem englischen Begriff „Cocooning“ bekannt, habe unter Corona deutlich zugenommen. „Privatleute machen sich ihr Zuhause schick. Oft stellen sie fest, dass vor allem Küche und Bad mal wieder gemacht werden müssen“, so der Firmenchef.

FFP2-Masken im Betrieb schon vor Corona Pflicht

Die Maskenpflicht bei der Arbeit sei in der Elektro-Branche keine große Umstellung gewesen: „Bei vielen Arbeiten, in denen Staub entsteht, war eine FFP-2-Maske ohnehin schon Pflicht“, erklärt Joost. Wenn Mitarbeiter heute bei einem Kunden zu Hause sind, müssen sie grundsätzlich Maske tragen, „es sei denn, sie sind alleine im Raum oder auf einer Rohbaustelle.“

Problem: „Wir kommen nicht mehr überall rein“

Corona-Probleme gebe es nur hin und wieder bei öffentlichen Aufträgen: „Wir kommen wegen der strengen Regelungen nicht mehr überall rein“, sagt Joost. Das Unternehmen hat viele Aufträge für das regelmäßige Warten von Einbruchssicherungen, Lautsprecheranlagen, Brandmeldern oder Notstromaggregaten.

„Gerade Krankenhäuser, aber auch Schulen und Verwaltungen wollen nicht unnötig Leute in ihren Gebäuden haben.“ Dafür habe er aber auch Verständnis, so Joost. Bei Schulen habe sich die Situation im strengen Lockdown gebessert, weil jetzt kaum noch Schüler anwesend sind.

Von Axel Büssem