Elektroauto-Boom in Nordwestmecklenburg

Die Zahl der E-Autos in Nordwestmecklenburg nimmt rasant zu. Vor anderthalb Jahren waren im Landkreis nur 107 Fahrzeug gemeldet, die entweder einen reinen Elektroantrieb haben oder einen Hybridantrieb mit Elektro- und Verbrennungsmotor. Jetzt sind es mit 1150 mehr als zehnmal so viele. Das teilte die Kreisverwaltung auf Anfrage mit.

Noch deutlicher ist der Vergleich zu 2011. Vor zehn Jahren waren in Nordwestmecklenburg nur 30 Elektrofahrzeuge gemeldet.

E-Mobilität: Firma der ersten Stunde aus Grevesmühlen

Damals installierte der Grevesmühlener Karsten Joost zum ersten Mal eine Lademöglichkeit für ein E-Fahrzeug. Ein Ehepaar aus Hamburg wollte sie an seinem Ferienhaus in Groß Schwansee haben. Damit ist die Grevesmühlener Firma Elektro Joost in Sachen E-Mobilität ein Unternehmen der ersten Stunde. Heute montieren die Mitarbeiter des Elektromobilitätsfachbetriebs jede Woche vier bis fünf Ladestationen im Umkreis von 80 Kilometer rund um Grevesmühlen.

Seit Dezember sind es deutlich mehr als zuvor. Ursache sind Zuschüsse, die die Förderbank KfW seit dem 24. November für neue Ladestationen zahlen. „Seitdem sind die Zahlen nach oben geschnellt“, berichtet Karsten Joost. Für Kauf, Einrichtung und Anschluss gibt’s derzeit 900 Euro pro Ladepunkt im nicht öffentlich zugänglichen Bereich von Wohngrundstücken. Erklärtes Ziel der KfW und des Bundesverkehrsministeriums: eine Ladeinfrastruktur für E- und Hybridautos schaffen. Die 900 Euro bekommt der Eigentümer nur, wenn der Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien stammt. Das erreicht der Hausbesitzer durch einen entsprechenden Stromliefervertrag. Möglichkeit Nummer zwei: Er erzeugt die Energie selbst – zum Beispiel mit einer Photovoltaikanlage. In jedem Fall muss er die Lademöglichkeit beim Netzbetreiber anmelden. Der Hintergrund: Der Strombedarf ist etwa so hoch wie bei einem Elektroherd, wenn alle Platten und der Backofen eingeschaltet sind.

Internetseiten zu E-Mobilität in MV Der Landesinnungsverband der Elektro- und Informationstechnischen Handwerke Mecklenburg Vorpommern informiert im Internet über E-Mobilität und die Fachbetriebe im Land. Er führt auch auf, welche Zuschüsse gezahlt werden. Auf einer Karte zeigt er, wo E-Tankstellen in MV zu finden sind. Die von Land und EU geförderten Seiten des Landesinnungsverbands können unter der Adresse www.mv-tankt-strom.de abgerufen werden.

Die 900 Euro decken einen Großteil der Kosten. Sie liegen nach Karsten Joost Auskunft je nach Aufwand in den meisten Fällen zwischen 1200 und 1500 Euro. In diesem Preis ist alles enthalten, von der Erstberatung bis zum funktionsfähigen Produkt.

2014 erstmals Auto mit Elektromotor verkauft

Wer zu Hause oder an der Arbeitsstelle eine Lademöglichkeit hat, setzt relativ häufig auf die klimafreundliche E-Mobilität. Diese Erfahrung hat Ulrich Martens gemacht. 2014 hat der Inhaber des Grevesmühlener Autohauses Martens zum ersten Mal ein Fahrzeug mit E-Motor verkauft. Er erinnert sich: „Es war der VW Up als Elektroversion.“ Mittlerweile bietet Volkswagen eine ganze Reihe von Fahrzeugen mit Elektroantrieb an. Im Autohaus Martens wird der Passat Hybrid am häufigsten gekauft. Ulrich Martens nennt den Vorteil: „Er ist auch langstreckentauglich.“ Der zusätzliche Verbrennungsmotor macht’s möglich. Der rein elektrische ID.3 wird nach Ulrich Martens Auskunft auch schon ganz gut gekauft. Er hat in etwa die Außenmaße eines VW Golf, bietet aber durch die andere Bauweise und den kleineren Motor mehr Innenraum. Listenpreis: ab 31 495 Euro.

Auch am Markt in Grevesmühlen gibt es jetzt eine E-Tanksäule. Die Stadtwerke betreiben sie. Quelle: Michael Prochnow

Auch hier senken Zuschüsse die Kosten für den Käufer erheblich. Er bekommt 3000 Euro Umweltbonus vom Hersteller und 6000 Euro vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, wenn das Auto nicht mehr als 40 000 Euro kostet. Für teurere Fahrzeuge und Hybridauto gibt’s weniger Geld vom Staat und der Privatwirtschaft. Über die jeweiligen Zuschüsse des Staates informiert das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle auf seiner Internetseite https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Elektromobilitaet/elektromobilitaet_node.html.Telefonisch ist die Behörde unter der Nummer 061 96 / 90 81 009 zu erreichen. Die Zuschüsse der Hersteller variieren.

Bestseller bei Renault: der Zoe

Fest steht: Die Nachfrage nach Elektroautos ist da. Das merkt Matthias Kröger, Betriebsleiter der Lüdemann & Zankel AG in Grevesmühlen. Der Renault- und Dacia-Händler hat zahlreiche Modelle mit E- und Hybridmotor im Angebot, darunter einen Transporter und einen Kleintransporter. Der Betriebsleiter bestätigt, dass vor allem Kurzstreckenfahrer reine E-Autos kaufen. Er betont: „Man kann damit Überlandfahrten machen – auch über die Autobahn. Das ist kein Problem.“ Welches Elektroauto wird bei der Lüdemann und Zankel AG in Grevesmühlen am häufigsten gekauft? Matthias Kröger antwortet: „Zurzeit ist es ganz klar der Zoe.“

Der Kleinwagen von Renault war 2019 und 2020 das beliebteste Elektroauto in Deutschland. Im vorigen Jahr wurden nach Auskunft des Kraftfahrtbundesamtes 30 376 Renault Zoe verkauft. Auf Platz zwei: der VW e-Golf vor dem Tesla Model 3 und dem VW ID.3, der erst ab September 2020 ausgeliefert wurde und im Jahr 2021 auf Rang eins landen könnte.

„Ich möchte mich umweltfreundlich fortbewegen.“

Torsten Boye fährt den kleinsten Renault, den Twizy. „Ich möchte mich umweltfreundlich fortbewegen“, sagt der 56-Jährige aus Petersberg. Er hat zwar auch einen VW-Kleinbus, nimmt aber nach Möglichkeit den „kleinen Flitzer.“ Der Twizy ist für Torsten Boye das richtige Auto für kurze Strecken und wenn er allein unterwegs ist. „Die meisten Fahrten macht man doch allein“, erklärt er. Mit dem Twizy kommt er trotz kleiner Batterie etwa 80 Kilometer weit. Das geringe Gewicht macht’s möglich. „Es ist auch eine sehr kostengünstige Art, zu fahren“, sagt Torsten Boye. Er berichtet, dass sich kleine Kinder freuen, wenn sie den Twizy sehen.

Mit dem kleinen E-Mobil unterwegs zu sein, mache Spaß. An heißen Tagen baut er die Seitenscheiben aus. Sie sind Extrazubehör. Bei Schnee und Eis fährt der Umweltfreund nicht mit dem kleinen Flitzer. Den Strom bezieht Torsten Boye, so weit es geht, aus seiner Photovoltaikanlage. Den Wagen hat er günstig gebraucht gekauft. Es ist ein Zweisitzer. Ein Beifahrer sitzt allerdings sehr beengt.

Werden bald mehr E-Autos auf den Straßen von Nordwestmecklenburg fahren? Noch hat kaum mehr als ein Prozent aller Fahrzeuge, die im Landkreis zugelassen sind, einen Elektromotor. Ulrich Martens sagt: „Wichtig ist, dass die Ladeinfrastruktur zusammen mit dem Absatz der Autos wächst.“ Die Stadtwerke Grevesmühlen würden einen guten Betrag leisten. Nachdem das Unternehmen bereits vor dem Firmensitz am Grünen Weg und am Autohaus Martens Ladestationen anbietet, hat es jetzt die erste Stromzapfsäule in der Innenstadt installiert. Geschäftsführer Heiner Wilms sagt, warum: „Der Bedarf ist vorhanden, darauf reagieren wir.“

