Boltenhagen

Alle Vereine aus Boltenhagen sollen an einem Strang ziehen und sich gemeinsam präsentieren. Das ist die Idee des Vereinsfestes, das der SC Boltenhagen rund um den Vorsitzenden Matthias Beckert in diesem Jahr zum zweiten Mal organisiert. Am Sonnabend, 31. August, soll ab 10 Uhr an der Sport- und Freizeitanlage gefeiert werden.

Elf Vereine beteiligen sich in diesem Jahr an der Veranstaltung. „Wir haben die DLRG, die freiwillige Feuerwehr mit Jugendfeuerwehr, den Gewerbeverein, den Förderverein der Feuerwehr, den Schulförderverein, die Kleingärtner, den Dorfclub Redewisch, den Gästeführerverein, den Jugendclub und den Wassersportclub dabei“, freut sich Matthias Beckert. „Nach einem Rundschreiben unterstützen uns in diesem Jahr auch schon viel mehr Firmen aus dem Ort als Sponsoren“, sagt er.

Zeiten und Kontakt Am Sonnabend, 31. August, wird das zweite Vereinsfest in Boltenhagen an der Sport- und Freizeitanlage an der Klützer Straße gefeiert. Um 10 Uhr beginnt das Programm der elf Vereine. Ab 19 Uhr spielt die Band Revoc. Um 22 Uhr wird ein Feuerwerk gezündet. Wer noch Ideen zum Fest beisteuern möchte, kann sich per Mail an Matthias Beckert wenden: sc-boltenhagen@gmx.de

Elf Vereine mit Ständen

Alle elf Vereine werden einen Stand oder etwas Ähnliches aufbauen, um sich den Einwohnern und Urlaubern zu präsentieren. Gespannt ist Beckert auf die Kleingärtner, die im vergangenen Jahr einen großen Teil ihrer Gemüseernte beim Vereinsfest verkauft hatten. „Das war grandios“, sagt Matthias Beckert. „Sie hatten einen schönen Stand und haben bestimmt gut für sich geworben.“

Eisenbahn, Rutsche und Hüpfburg

Waren schon beim ersten Vereinsfest in Boltenhagen dabei: Ville Franz (12), Adrian Sommerfeld (10), Lina Nedlin (8) und Bruno Alkewitz (13) von der Jugendfeuerwehr Boltenhagen auf den Langlaufski. Quelle: Dirk Hoffmann

Zwar soll das Vereinsfest ein Angebot für die ganze Familie sein, Beckert legt aber den größten Wert auf Attraktionen für Kinder. „Es kommt eine große Eisenbahn mit Schienen, auf der die Kinder kostenlos fahren können“, kündigt er an. Außerdem wird eine riesige Rutsche aufgeblasen, es wird eine große Hüpfburg geben und Kinder können auf Bungeetrampolinen springen. Die Jugendfeuerwehr wird sich auch wieder beteiligen. Der Nachwuchs der Brandschützer kommt mit eigenen Spielen und zeigt die ersten Schritte der Brandschutzausbildung.

Kochkursus für Kinder

„Wir haben auch den Klützer Carneval Club eingeladen“, sagt Matthias Beckert, der selber Mitglied im KCC ist. „Er wird zusammen mit dem Schulförderverein Kinderschminken und Animation für die Kleinen anbieten“, sagt Beckert. Das Gutshaus Stellshagen wird eine kleine Bastelstraße für Kinder aufbauen. Außerdem kommt Holger Sudmann mit seiner mobilen Küche, in die er Kinder für einen Kochkurs einlädt. „Das war im vergangenen Jahr ein voller Erfolg. Alle wollten mit ihm kochen“, erinnert sich Matthias Beckert.

Schnupperkurse in Tennis, Fußball und Volleyball

Der SC Boltenhagen selber wird verschiedene Schnupperkurse im Tennis, Fußball oder Volleyball anbieten. Auch dabei geht es vor allem um Kinder und Jugendliche, um die der Sportverein im Ostseebad wirbt. Auch die DLRG wird mit kleinen Vorführungen zeigen, wie die Wasserrettung funktioniert.

Da das Wetter im vergangenen Jahr nicht ganz mitgespielt hat, freuen sich die Organisatoren über die Unterstützung der Yachtwelt Weiße Wiek. „Die stellen uns ein richtig großes Zelt zur Verfügung. Das schützt im Zweifelsfall vor Regen, aber auch vor zu heftiger Sonne“, sagt Beckert. Unterstützung gibt es auch von der Kurverwaltung, die Plakate drucken ließ und in ihrem Veranstaltungskalender Werbung für das Fest macht. „So erfahren auch die Urlauber davon und lernen auch die Vereine unserer Gemeinde kennen“, sagt Matthias Beckert. Außerdem zeigen die Stadtwerke Grevesmühlen ein Elektroauto, um für Elektromobilität zu werben.

Live-Musik und Höhenfeuerwerk

„Wir haben auch eine Bühne und am Abend wird ab 19 Uhr dort die Band Revoc spielen, die schon öfter hier im Ostseebad aufgetreten ist“, erklärt Matthias Beckert das weitere Programm. „ Stefan Jeske als professioneller Barkeeper wird Cocktails mixen und um 22 Uhr gibt es ein großes Feuerwerk von Ulrich Sager.“

Für Besucher wird außerdem ein Shuttle-Service zwischen Weißer Wiek und der Sportanlage eingerichtet.

Malte Behnk