Eltern-Not in Selmsdorf: Viel zu wenig Betreuungsplätze für Kinder

Selmsdorf

Einen Betreuungsplatz für den Nachwuchs bekommen? Kein Kinderspiel in Selmsdorf. Dort ist das Angebot der Kitas und Tagesmütter viel kleiner als die Nachfrage. „Wir sind aktuell bei 74 Kindern, die nicht versorgt sind“, erklärt Marcus Kreft, Bürgermeister der wachsenden Gemeinde im Speckgürtel von Lübeck. Er berichtet: „Seit Wochen laufen bei uns viele betroffene Eltern auf.“ Die Gemeindevertreter seien alle „ein Stück weit schockiert, was im Moment aus dem Ruder zu laufen droht.“

Familie Kunert gehört zu den zahlreichen Betroffenen. Sohn Pit wird im September drei Jahre alt, doch seine Eltern wissen noch nicht, ob er dann in den Kindergarten gehen kann. Sie haben sich an mehrere Träger gewandt. Mutter Theresa Kunert berichtet: „Andere Eltern haben die Absage für das ganze Jahr bekommen.“ Gerade für Berufstätige sei das ein großes Problem.

Selmsdorf: Junge Gemeinde mit vielen Kindern

Seit Jahren ziehen junge Familien nach Selmsdorf. In der Gemeinde leben zahlreiche Kinder. Dadurch gehört Selmsdorf zu den Kommunen mit dem niedrigsten Altersdurchschnitt in Mecklenburg-Vorpommern.

Marcus Kreft ist sicher: „Der hohe Bedarf an Betreuungsplätzen wird in den nächsten Jahren bleiben.“ Davon geht auch Udo Gutschke aus, Fraktionsvorsitzender der Wählergemeinschaft „Bürger für Selmsdorf“ (BFS). Er sagt: „Selmsdorf soll weiter wachsen.“

Bürgermeister: „Es ist Druck auf dem Kessel.“

Die Gemeindevertreter sind sich einig: Das Angebot an Betreuungsplätzen muss ebenfalls wachsen. „Es ist Druck auf dem Kessel. Das müssen wir zügig beheben“, sagt Marcus Kreft. Die Situation werde von alleine nicht besser. „Wir müssen etwas tun“, sagt Udo Gutschke. Er erklärt: „Die Kinder sind uns hier in Selmsdorf sehr wichtig.“ Es gehe aber auch darum, die berufstätigen Eltern zu entlasten. Die Wählergemeinschaft sehe die Notwendigkeit, das Problem gemeinsam anzupacken und zu lösen. Es sei wichtig, an einem Strang zu ziehen.

Die BFS hat einem Dringlichkeitsantrag der SPD in der Selmsdorfer Gemeindevertretung zugestimmt. Die Sozialdemokraten machen klar: „Aktuell können die Träger nicht die notwendige Anzahl an Plätzen in der Krippe und den Kindertagesstätten sicherstellen, da nicht ausreichend Personal zur Verfügung steht.“ Dafür nennt Marcus Kreft eine Ursache: „Das Lohngefälle. In Lübeck bekommen Erzieher mehr Geld.“

Selmsdorf wirbt um Tagesmütter – mit Erfolg

Bereits im September vorigen Jahres sprach der Selmsdorfer Bürgermeister in der Kreisverwaltung vor. Er sagt: „Sie unterstützt wirklich. Wir überlegen gemeinsam, wie wir die Lage entschärfen können.“ Derzeit sei der Austausch sehr eng. Markus Kreft berichtet: „Aus den Gesprächen wurde eine Entlastung der Gesamtsituation erreicht, indem die Gemeinde erfolgreich um Tagesmütter warb.“ Einige Frauen seien bereits qualifiziert worden oder dabei sich zu qualifizieren – was die Gemeinde unterstützen wolle.

Nach dem einstimmigen Beschluss der Gemeindevertreter unterstützt Selmsdorf die Ausbildung weiterer Tagesmütter. Die Gemeinde kann Kosten für die Fortbildung übernehmen. Insgesamt bis zu 12 000 Euro stellt Selmsdorf bereit. Die Bedingung: Die Tagesmütter müssen sich verpflichten, mindestens drei Jahre in der Gemeinde zu arbeiten.

Die Evangelische Integrative Kindertagesstätte "Am Mühlenbruch" ist die neueste Kita in Selmsdorf. Das Diakoniewerk hat sie 2017 eröffnet. Quelle: Jürgen Lenz

Ein weiterer Vorschlag der SPD, den die BFS nach Udo Gutschkes Auskunft unterstützt: Der Bürgermeister spricht mit dem Diakoniewerk und dem Verein „Jugendhilfehilfezentrum Rehna“ darüber, ob sie mehr Plätze in Selmsdorf schaffen können. Kreft soll sich aber auch an den dritten Kita-Träger in der Gemeinde wenden: „Der Bürgermeister unterstützt parallel die Erweiterungsabsichten des Waldkindergartens, insbesondere bei der Einwerbung von Fördermitteln.“

Waldkindergarten will weitere Gruppe

Der „Eschengarten“ genannte Verein zur Förderung der Wald- und Waldorfpädagogik in Nordwestmecklenburg betreibt die Kita in Selmsdorfer Forst mit einer Gruppe. Vorstandsmitglied Markus Wendt sagt: „Eine Erweiterung um eine Gruppe wäre mittelfristig wünschenswert.“ Ein weiteres Ziel sei die Öffnungszeiten am Nachmittag zu erweitern. Daran werde ebenfalls konzeptionell gearbeitet, erklärt Markus Wendt. Auch er bedauert: „Es ist schwierig, gutes Personal zu finden.“

Marcus Kreft wird laut Beschluss der Gemeindevertretung kurzfristig mit weiteren Trägern sprechen, die vielleicht für eine Kinderbetreuung in Selmsdorf infrage kommen. Die Kommunalpolitiker sind sich einig: Wünschenswert sei ein weiterer Kindergarten, möglichst mit Krippenteil.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Gespräch ist auch der Neubau eines Kindergartens. Kreft soll sich laut Beschlussvorschlag darüber informieren, wie er zu finanzieren wäre. Geschätzte Kosten: 3,3 Millionen Euro. Beschlossen ist der Bau aber nicht. Die Kommunalpolitiker in Selmsdorf wollen jetzt alle 14 Tage darüber sprechen, welche Fortschritte beim Bemühen um mehr Betreuungsplätze erreicht wurden und was noch getan werden kann.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz