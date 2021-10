Emu bei Roxin gesichtet: Woher stammt das Tier in der Stepenitzniederung?

Roxin

So etwas hat’s nie zuvor gegeben: Ein Laufvogel stakst durch die Stepenitzniederung nahe Roxin. Mathias Peters und seine Frau haben das Tier am Sonntag entdeckt. Sie kamen dem Vogel sehr nahe. „Er war ziemlich zahm“, berichtet Mathias Peters. Die Vermutung liegt nahe, dass das Tier an Menschen gewöhnt ist.

Peters war mit seiner Frau schon in Australien, der Heimat einer Laufvogelart. Deshalb ist er sicher, dass er einen Emu gesichtet hat.

Experte bestätigt: Das ist ein Emu

Ein Experte aus Grevesmühlen die Auskunft, nachdem er ein Foto des Laufvogels gesehen hat. „Hier kann man mit Sicherheit sagen, dass es sich um einen Emu handelt“, bestätigt der Biologe und Diplom-Ingenieur für Landeskultur und Umweltschutz Gerrit Uhle.

Woher könnte der Emu kommen? Vielleicht aus Holm bei Dassow, wo ein Exemplar dieser Vogelart auf dem Gelände des „Jägerhofes Ostsee“ lebt? Offenbar ja. Dort ist der Emu nach Auskunft der Inhaber entlaufen.

Männer wollen den Laufvogel einfangen

Sein Ausflug in die freie Wildbahn wird wohl nicht lange dauern. Männer sind im Auftrag der Tierhalter unterwegs, um den entlaufenen Emu einzufangen.

Er ähnelt einem anderen Laufvogel, der in Nordwestmecklenburg sogar heimisch geworden ist. Seit zwei Jahrzehnten leben hier Nandus. Einige Exemplare der aus Südamerika stammenden Art brachen von 1999 bis 2001 aus einem Freigehege bei Groß Grönau (Schleswig-Holstein) aus. Zuerst ließen sie sich unweit Schattin und Utecht nieder. Später verbreiteten sie sich weiter in Westmecklenburg.

Nandus sind seit vorigem Jahr zum Abschuss freigegeben

Mittlerweile dürfen junge Nandus ganzjährig geschossen werden. Für Hähne und Hennen ab zwei Jahre ist das vom 1. November bis 31. März erlaubt. So regelt es eine Jagdzeitenverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, die am 3. April vorigen Jahres in Kraft trat. An dem Tag wurden die Nandus in das Jagdrecht aufgenommen.

Bei einer Zählung von Europas einziger wilder Nandu-Population sichteten Helfer im Frühjahr dieses Jahres 157 Exemplare. Ein Jahr zuvor zählten sie noch 247 Nandus.

Eingewanderte Laufvögel gefährden nach Einschätzung des Bundesamtes für Naturschutz nicht die einheimischen Tierarten. Die Nandus richten allerdings Schäden auf Äckern an und sind eine Gefahr für den Autoverkehr.

Von Jürgen Lenz