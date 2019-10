Grevesmühlen/Klütz

Nur zwei verwaiste Andreaskreuze und Schienenstränge am Börzower Weg in Grevesmühlen erinnern noch an die Zeiten, als es hier ratterte. An der B 105 zwischen Grevesmühlen und Gostorf sind noch Schranken und hier und da zugewucherte Schienenreste zu finden. Der „Klützer Kaffeebrenner“ war es, der seinerzeit A...