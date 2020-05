Grevesmühlen

Endlich! Darauf haben Sven Rossig und alle anderen Betreiber der Fitnessstudios im Land sehnsüchtig gewartet. „Ab dem 25. Mai dürfen wir wieder aufmachen“, sagt der 56-Jährige, der in Grevesmühlen das „ Atlantik“ am Ploggensee seit etlichen Jahren führt. Und der in den vergangenen Wochen vor allem auf die Solidarität der Kunden gesetzt hat. Er wurde nicht enttäuscht. „95 Prozent der Mitglieder haben ihre Beiträge weitergezahlt trotz der Schließung. Das war schon ein gutes Gefühl, dass die Leute hinter uns stehen.“

Mehrere Hundert Männer und Frauen trainieren normalerweise im Studio und in den verschiedenen Reha-Maßnahmen. Die Mitarbeiter hatte Sven Rossig unmittelbar nach Beginn der Krise in Kurzarbeit geschickt, die Soforthilfe des Bundes hat die laufenden Kosten gedeckt. Und weil die meisten Mitglieder bei der Stange geblieben sind, kann Sven Rossig jetzt auch halbwegs entspannt für die Zukunft planen. „Wir bieten den Mitgliedern an, dass sie, wenn es mal bei ihnen hakt, sie natürlich auch für zwei Monate die Beiträge aussetzen können“, erklärt der Unternehmer.

Corona-Pause sinnvoll genutzt

Sven Rossig, 56, ist Unternehmer und Sportler aus Leidenschaft. Quelle: Prochnow

Die Zeit in der Corona-Pause hat er für kleinere Reparaturen in den Räumen am Ploggensee genutzt. „Wir haben ein paar Dinge erledigt, die wir schon lange auf dem Zettel hatten. Insofern haben wir die Zeit gut genutzt.“ Sportlich hat sich der 56-Jährige mit Laufen fit gehalten. „Es war schon eine Umstellung, alles herunterzufahren. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine Erfahrung, mit solchen Situationen klarzukommen.“

Neues Außengelände wird demnächst fertig

Jetzt steht die Vorbereitung für die Neueröffnung ab 25. Mai an, ein Hygieneplan muss unter anderem erstellt werden. „Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die Abstände eingehalten werden, wenn die Leute wieder bei uns trainieren“, so der 56-Jährige. „Das heißt, dass einige Geräte gesperrt werden müssen. Bei den Gruppenübungen haben wir genügend Platz, um die Auflagen zu erfüllen.“ Allerdings sind die genauen Regelungen noch nicht ganz klar, die Verordnungen vonseiten des Landkreises fehlen noch. „Im Moment wissen wir nur, dass wir wieder öffnen dürfen. Alles andere, denke ich, werden wir kommende Woche erfahren.“

Auf jeden Fall kann Sven Rossig auch für den neuen Außenbereich planen. So wurde ein Teil der Fläche so vorbereitet, dass die Mitglieder künftig an der frischen Luft trainieren können. „Die Geräte sind bestellt, in etwa sechs Wochen geht es los“, kündigt Sven Rossig an. „Dort haben wir dann eine große Auswahl an Geräten im Außenbereich, wird ’ne gute Sache.“ Wann und wie die Sauna wieder genutzt werden kann, steht derzeit noch nicht fest.

Die Duschen bleiben vorerst gesperrt, das sei Teil der Auflagen, teilt der Unternehmer mit. Stationen mit Desinfektionsmitteln würden in den nächsten Tagen aufgestellt. „Wobei wir auch vorher schon Einwegtücher überall bereitgestellt hatten, um die Geräte sauber zu halten.“

Benny Andersson öffnet ebenfalls sein Fitnessstudio im Grünen Weg

Benny Andersson Quelle: Prochnow Michael

Unternehmer Benny Andersson, der im Grünen Weg in Grevesmühlen neben Büro- und Veranstaltungsräumen auch ein Fitnessstudio in Baltic-Park anbietet, bereitet sich ebenfalls auf den Neustart vor. „Das Gesundheitsamt des Landkreises war schon bei mir und hat sich die Räume angesehen“, sagt Andersson. „Natürlich halten wir uns an die Auflagen, es dürfen eben nicht mehr ganz so viele Leute auf einmal in die Räume zum Beispiel. Aber das bekommen wir hin.“ Auf jeden Fall gehe es endlich wieder los.

Weiter in der Warteposition sind die Hallensportler. Denn wie der Landkreis mitteilte, bleiben die Sporthallen für den Vereins- und Breitensport nach wie vor gesperrt. Zu groß sei die Gefahr der Ansteckungen, heißt es. Damit müssen Hand- und Volleyballer weiter darauf warten, dass sie wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen dürfen.

Laut aktuellem Plan sollen die Indoorsportanlagen ab Mitte Juni wieder nutzbar sein – unmittelbar vor Beginn der Sommerferien, in denen die Sporthallen ohnehin geschlossen sind.

Von Michael Prochnow