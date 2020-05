Grevesmühlen/Schönberg/Klütz/Dassow

Nach sechs langen Wochen dürfen ab dem 4. Mai die Friseurläden wieder öffnen und damit auf dringend benötigte Einnahmen hoffen. Denn viele Damen und Herren, denen die Haare während der Corona-Schließzeit die deutlich länger gewachsen sind, wollen zumindest einen Teil davon dringend wieder loswerden. Wie groß die Nachfrage ist, das zeigt de Umfrage in den Salons, die sich seit Tagen auf den Ansturm vorbereiten.

„Ich bin dankbar und ganz erleichtert, dass wir wieder aufmachen dürfen“, erklärt Finn-Filip Kadura, Geschäftsführer des Modefriseurs Gädert in Grevesmühlen. Sechs Wochen ohne Einnahmen haben auch diesem Betrieb schwer zugesetzt, zumal die laufenden Kosten wie Strom, Wasser und Versicherungen weiterhin bezahlt werden mussten. Dazu kam noch ein Rohrbruch, der zu beheben war, und weitere Kosten verursachte.

Umhangwechsel nach jedem Kunden

Zum eigenen Schutz, dem seiner schwangeren Verlobten Anna Helena Kluge und seiner Mitarbeiter fand der junge Mann die Schließung aber auch notwendig und richtig. Ebenso wie die Maßnahmen, ohne die jetzt nach der Öffnung Haarschnitte nicht möglich sein werden. Mitarbeiter und Kunden müssen nun Masken tragen, außerdem sind die Einmalumhänge nach der Bedienung zu wechseln. Auch der Arbeitsplatz ist immer wieder neu zu desinfizieren.

„Für die Mitarbeiter haben wir genügend Mund-Nase-Schutzmasken. Außerdem bekamen wir von der Reinigungsfirma Rudebo schnell Desinfektionsmittel, wofür wir uns auf diesem Wege noch einmal bedanken möchten“, so Kadura. Und sollten Kunden ihre Maske vergessen haben, dann ist das auch kein großes Problem. Bei Gädert können sie gegen einen kleinen Aufpreis eine solche bekommen.

Kunden bitten in Briefen um Termine

Weitaus schwieriger ist es für die Kunden, kurzfristig einen Termin zu erhalten. Der Modefriseur ist in der ersten Woche nach der Ladenöffnung komplett ausgebucht, auch für die zweite Woche wurden bereits viele Termine vergeben. „Einige Kunden hatten uns sogar Briefe geschrieben und um einen telefonischen Rückruf gebeten“, so Andrea Kadura, die Mutter des Chefs.

Ab Montag dürfen die Friseure, hier Finn-Filip Kadura vom Modefriseur Gädert in Grevesmühlen, an ihren Kunden nur noch nasse Haarschnitte durchführen. Quelle: Dirk Hoffmann

Soforthilfe noch nicht bekommen

Ähnlich ist die Situation in vielen anderen Friseurläden der Region. Bei MB-Styling in Schönberg ist die erste Woche ebenfalls komplett belegt und auch die zweite Woche gut mit Terminen gefüllt. „Bei uns sind es überwiegend Männer, die angerufen haben“, erzählt die Chefin Mandy Barth. Haben sie etwa Panik bekommen, weil sie bedingt durch Corona nun mal nicht einfach schnell und ohne Termin ihre Haare loswerden können?

Mandy Barth vom Friseur MB- Styling in Schönberg. „Ich bin total froh, dass ich mein Geschäft wieder öffnen darf.“ Quelle: privat

„Nein, bei uns kennen sie es ohnehin nicht anders. Wir haben uns die Männer da schon ein bisschen erzogen“, beantwortet die Chefin die nicht ganz ernst gemeinte Frage. Sie ist total froh, dass sie ihr Geschäft endlich wieder öffnen kann. Denn die Einnahmen fehlen, auch die zeitnah beantragte Soforthilfe hat sie immer noch nicht bekommen. Dazu kommen die strengen Corona-Vorschriften mit zusätzlichen Kosten durch den Hygieneschutz, den sie wohl oder übel zu einigen Teilen auf ihre Kunden umlegen muss.

Mehr Anrufe als sonst

Freuen sich auf den Neustart: Kerstin Kroll, Kati Hocke, Sandra Neumann und Daniela Seitz (v. l.) vom Frisörsalon Sandra in Dassow. Quelle: privat

Mehr Anrufe als sonst erhielt in diesen Tagen auch Sandra Neumann. Ihr Salon Sandra in Dassow ist für die kommende Woche mit Terminen voll. Ab dem 4. Mai ist aber zu den Öffnungszeiten die Festnetznummer 038 826/89 60 93 wieder erreichbar und weitere Termine für die Zeit ab dem 12. Mai können vergeben werden. Auch Sandra Neumann ist froh, dass sie ihr Geschäft wieder öffnen darf. Denn im vierten Jahr ihrer Selbstständigkeit so etwas erleben zu müssen, setzte auch ihr schwer zu. „Ich habe schon Angst gehabt“, so die Dassowerin. Für den Neustart in Corona-Zeiten hat sie ihr Geschäft komplett umgestaltet, um die geforderten Abstände einzuhalten. Außerdem sind hier wie in den Friseurläden vorerst nur noch nasse Haarschnitte erlaubt. Auch Kunden, die vorher immer einen Trockenschnitt wollten, müssen schon aus diesem Grund nun überall automatisch mehr bezahlen. Das reicht, wie Sandra Neumann meint. Weitere Kosten infolge eines eigenen Mehraufwandes durch Desinfektionsmittel möchte sie ihren Kunden deshalb nicht in Rechnung stellen.

Infektionsschutz kostet Zeit und Geld

Der Aufwand für die Friseurläden beim Bedienen ihrer Kunden wird ab Montag ein viel höherer als vor der Corona-Krise sein. So sind nach Aussage von Madeleine Engel vom Schloss-Salon in Klütz in etwa jeweils zehn Minuten vor und nach dem Haarschnitt nötig, um den Arbeitsplatz zu desinfizieren. In diesen 20 Minuten könnte sonst schon ein Trockenhaarschnitt vorgenommen werden, was ja aber auch nicht möglich ist. Die Folge: Am Ende des Tages fehlt diese Zeit. Es können weniger Kunden bedient werden.

Neben höheren Kosten für alle müssen sich die Kunden in Geduld üben. Das trifft auch auf den von Montag bis Samstag geöffneten Schloss-Salon in Klütz zu. Die nächsten drei Wochen ist er, so Engel, vollständig ausgebucht.

Von Dirk Hoffmann