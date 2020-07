Kalkhorst

Kunst zieht ins Schloss in Kalkhorst ein, das inzwischen wieder für Besucher geöffnet ist. In den vergangenen Tagen wurden die Malereien in Räumen des Obergeschosses und dem Venezianerzimmer aufgehängt. Dafür verantwortlich sind die Kuratorin Nicolette Koopman (Kulturattache an der holländischen Botschaft in Paris) und der in Amsterdam lebende Künstler Jan Commandeur, von dem diese Arbeiten stammen.

Zu sehen sind die Werke zu den Öffnungszeiten der Parkanlage – täglich von 10 bis 17 Uhr. Die Bilder stellen einen Querschnitt aus den vergangenen zwei Jahrzehnten des künstlerischen Schaffens des Malers dar. Im Oktober ist noch eine Vernissage mit dem Künstler geplant, ehe die Ausstellung dann auch in dem Monat endet. Der genaue Termin dafür steht noch nicht fest.

Neuer Eigentümer setzt Tradition fort

Kunstausstellungen im Schloss Kalkhorst haben schon eine lange Tradition. Bereits Vorbesitzer Manfred Rohde, der das Schloss 1999 gekauft und aufwendig saniert hatte und inzwischen in Grevesmühlen lebt, hatte Künstler in das Schloss eingeladen. Einige blieben länger, um im Haus und Park kreativ zu werden. Andere stellten ihre Werke in den Räumen aus.

Es ist jetzt das erste Mal, dass das Schloss und der Park nach dem Verkauf vor fünf Jahren wieder für die Öffentlichkeit dauerhaft geöffnet sind. Manfred Rohde hatte die Immobilie 2015 verkauft. Nun wird die Tradition durch die neuen Eigentümer fortgesetzt. Und so lohnt sich nicht nur ein Besuch der Kunstausstellung, sondern auch ein Blick in die Historie des Hauses, das bereits zahlreiche Nutzungen erlebt hat.

Spannungen und Schauspiele in der Natur

Jetzt also wieder eine Kunstausstellung: Stimmungsbilder in abstrakter Form sind es, die Commandeur gekonnt mit Farbe und Pinsel sowie dem Gespür für die besonderen Momente abgebildet hat. Kräftige Farben sorgen aneinandergereiht für Spannungen und Schauspiele in der Natur.

Selbst dunkle Töne wirken intensiv und lebendig, wie auf dem Bild, das der Künstler aus seinem Empfinden bei einer Radtour am Neckar und der Donau entlang zu abendlicher Stunde entstehen ließ. Die letzten Lichtstrahlen hat er hier eingefangen, der Blick des Betrachters fällt unmittelbar auf sie.

Zur Galerie Der niederländische Maler Jan Commandeur stellt bis Oktober seine Bilder aus.

Maler gibt Landschaften ein Gesicht

Immer wieder sind es die Landschaften, denen Commandeur sein eigenes Gesicht gibt. Der heute 66-Jährige, der auf einem Bauernhof aufwuchs und bei seinem Studium in Amsterdam von großen Künstlern wie Marlene Dumas, Jan Dibbits und Ger van Elk lernte, hat ein Gespür dafür. Durch seine Emotionen, die er in die Kunst hineinträgt, bekommen seine Arbeiten eine große Ausdrucksstärke.

Dafür erfuhr der Künstler in der Vergangenheit so manches Mal eine besondere Wertschätzung. So zum Beispiel vor einigen Jahren, als Rudi Fuchs – ehemaliger Direktor der Museen in Den Haag und Amsterdam – eine Laudatio auf eine seiner Arbeiten hielt. Commandeur hat neben Orten in den Niederlanden auch schon mehrfach in New York und Potsdam ausgestellt.

Querschnitt aus 20 Jahren Kunst

Baron Thomson von Biel legte 1853 den Grundstein für Schloss Kalkhorst. Es wurde mit seinen Nebengebäuden bis 1874 fertiggestellt. Quelle: Malte Behnk

SOKO-Wismar drehte im Schloss

Im Jahr 2015, kurz bevor Manfred Rohde auszog, wurde auch eine Folge der Serie SOKO-Wismar im Schloss Kalkhorst gedreht. Das Schloss diente den Filmleuten als Sitz der Familie von Gravenitz, die Verdächtige in der Ermittlung waren. Die Ermittler Katrin Börensen ( Claudia Schmutzler), Jan Reuter ( Udo Kroschwald) und Lars Pöhlmann ( Dominic Boeer) genossen den Drehtag.

Von Dirk Hoffmann