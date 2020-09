Benzingespräche als Infektionsrisiko? Klingt seltsam, aber nach Ansicht des Gesundheitsamtes von Nordwestmecklenburg sei das Risiko zu hoch, das beim traditionellen Simsontreffen in Gadebusch im Raum stehe. Dennoch findet das Treffen statt, eines der größten in der Region übrigens. Was alles erlaubt ist und auf dem Programm steht, findet Ihr hier.