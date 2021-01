Endlich: So wird das Platzproblem an Schönbergs Gymnasium gelöst

Schönberg

Die Erleichterung war Schulleiter Maik Pegel – trotz Maske – anzusehen, als im Bildungs- und Kulturausschuss des Landkreises das Konzept vorgestellt wurde, mit dem das Platzproblem am Schönberger Ernst-Barlach-Gymnasium gelöst werden soll. Das Modell, das Burghard Bohm, zuständig für die Gebäude des Landkreises, der Träger des Gymnasiums ist, vorstellte, sieht vor, dass in den nächsten fünf Jahren ein Erweiterungsbau errichtet werden soll. Bis dahin sollen Container Abhilfe schaffen. Denn das Gymnasium platzt aus allen Nähten. Im Ausschuss gab es breite Zustimmung für die Varianten und den Zeitplan, der Beschluss des Kreistages für das Projekt steht allerdings noch aus. Er soll voraussichtlich im April erfolgen.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aufenthaltsräume für die Schüler fehlen

Wie Maik Pegel berichtete, seien die Bedingungen für die 522 Schüler und ihre Lehrer schon geraume Zeit alles andere als optimal. „Und jetzt kommt hinzu, dass die neue Struktur für die Kurse neue Probleme mit sich bringt, denn wir brauchen zusätzliche Räume.“ Doch die gibt es nicht. Auch einfache Aufenthaltsräume für Schüler, die Freistunden haben, fehlen. „Sie sitzen dann auf den Fluren, die übrigens nicht geheizt sind, oder sie halten sich auf der Empore der Aula auf, was suboptimal ist, weil in der Aula auch Unterricht stattfindet.“ Selbst für die Treffen des Schülerrates gebe es keinen Raum, in dem die Jugendlichen tagen könnten. Er sei froh über das Konzept, das in Zusammenarbeit mit dem Kreis, den Elternvertretern, dem Gymnasium und der Stadt Schönberg auf die Beine gestellt wurde.

Neue Parkplätze in der Nähe der Schule

Das Konzept sieht vor, dass die Fläche, die derzeit noch als Parkplatz genutzt wird, mit einem Erweiterungsgebäude bebaut werden soll. „Das ist deshalb möglich, weil Gespräche mit der Stadt Schönberg ergeben haben, dass in der Nähe alte Garagen abgerissen und dort Parkplätze entstehen sollen. Davon könnten einige auch für das Gymnasium genutzt werden“, so Burghard Bohm. Deshalb könne man die Fläche, auf der jetzt die Fahrzeuge abgestellt werden, nutzen. Denn Alternativen dazu gebe es nicht. „Wir haben alles geprüft, auch die Nutzung der Wohnhäuser neben der Schule, aber die Raumhöhen dort reichen schon nicht, um sie als Klassenräume zu nutzen.“ Deshalb hätten sich alle Beteiligten auf die jetzige Lösung geeinigt.

2026 als Termin für die Fertigstellung avisiert

Die sieht vor, dass in den nächsten Wochen die ersten Kostenkalkulationen erarbeitet werden sollen, unter anderem für die Containerlösung. Wie Schulleiter Maik Pegel betonte, sei es notwendig, dass die Container, die als Klassenräume und Mensa genutzt werden sollen, bereits zum Schuljahr 2021/22 auf dem Schulgelände stehen. „Ich kann es nur betonen, wir brauchen den zusätzlichen Platz wirklich dringend.“ Mit rund 400 000 Euro veranschlagt Burghard Bohm die Kosten für die Container. Eine konkrete Kostenanalyse soll in wenigen Wochen vorliegen. Sobald der Kreistag grünes Licht für die Investition gibt, kann auch die konkrete Planung für den Erweiterungsbau beginnen. In rund fünf Jahren könne der Bau fertig sein, so die erste grobe Schätzung.

Von Jürgen Lenz und Michael Prochnow