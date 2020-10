Grevesmühlen

Seit dieser Woche gilt Tempo 30 zwischen der Bürgerwiese und der Rudolf-Breitscheid-Straße. Hintergrund ist die Forderung der Anwohner, die bei einer Ortsbegehung vor einigen Jahren Bürgermeister Lars Prahler darauf ansprachen, dass zum einen die Vorfahrtsregelungen undurchsichtig seien und Tempo 50 deutlich zu schnell für die kleinen Straßen sei. Daraufhin stellte die Stadt den Antrag beim Landkreis, das Ergebnis wurde in dieser Woche umgesetzt. In den Straßen Karl-Marx-Straße, Fritz-Reuter-Staße, Parkstraße, Freytagstraße und Schumacherstraße wurde eine Tempo-30-Zone eingerichtet. In diesem Zusammenhang ändern sich die Vorfahrtsregelungen in den Kreuzungen Karl-Marx-Straße/Schumacherstraße und Karl-Marx-Straße/Freytagstraße insofern, dass diese Straßen gleichrangig werden. In der Folge ist die Rechts-Vor-Links-Regel zu beachten.

Apropos Verkehrsregeln, nach wie vor gibt es dir Forderungen nach einer Gesamtlösung für die Grevesmühlener Innenstadt. Bedeutet: Sämtliche Schilder entfernen, so dass im Zentrum überall Rechts vor Links und Tempo 30 gilt. Allerdings sind die Stadtvertreter bei diesem Problem noch nicht zu einer Lösung beziehungsweise zu einem einheitlichen Beschluss gekommen.

Von Michael Prochnow