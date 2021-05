Klütz

Die Kirchengemeinde Klütz bietet wieder Veranstaltungen für alle Altersgruppen an. Wie Pastorin Pirina Kittel mitteilt, lädt die Gemeinde bis zum Sonntag, 30. Mai, täglich ins Zirkuszelt auf dem Pfarrhof ein. An jedem Nachmittag von 15 bis 17 Uhr kann man balancieren und jonglieren, erzählen und singen. Am Freitag wird ab 15 Uhr Musik erklingen.

Von Michael Prochnow