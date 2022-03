Endlich wieder Konzerte in Bücherei in Schönberg: Das sind die Pläne

Schönberg

Konzerte in Wohnzimmeratmosphäre: Mit dieser Besonderheit lockte der „Verein für Kommunikation, Umwelt und Kultur“ immer wieder Zuhörer aus der ganzen Region nach Schönberg. Seit Beginn der Pandemie ist damit Schluss. Jetzt will der Verein die erfolgreiche Reihe wiederaufnehmen. „Wir wollen gerne wieder in der Bücherei Konzerte“, bestätigt der Vorsitzende, Uwe Kylau.

Bis 2019 organisierte der Verein seine Konzerte in der Bibliothek im Spätherbst und Winter. Als „Schönberger Musikwinter“ war die Reihe deshalb bekannt – in Anspielung auf die Reihe „Schönberger Musiksommer“. Im Oktober 2019 jubelte noch das Publikum beim gemeinsamen Konzert der Singer-/Songwriterin Lucid aus Berlin mit dem Cellisten Raphael Zweifel aus Nizza und dem Jazztrompeter Lukas Fink aus Würzburg. Was die Zuhörer nicht wissen konnten: Es sollte bis auf weiteres eines der letzten Konzerte in der Bücherei sein.

Verein zieht Konzerte in wärmere Jahreszeit vor

Einen „Schönberger Musikwinter“ wird es diesem Jahr nicht geben. Die Veranstalter ziehen die Konzerte in die wärmere Jahreszeit vor. „Wir wollen es im Sommer oder Frühherbst machen“, erklärt Uwe Kylau. Dann seien die Corona-Regeln vielleicht lockerer als in der kalten Jahreszeit.

Frank Plagge aus Rankendorf soll in diesem Jahr in der Bibliothek in Schönberg spielen. Quelle: privat

„Wir planen, mindestens vier Veranstaltungen zu machen“, sagt der Vorsitzende. Wegen der unklaren Corona-Lage stehen Termine und meisten Besetzungen noch nicht fest, aber: „Ein Konzert mit Frank Plagge haben wir fest geplant.“

Der Musiker aus Rankendorf spielte bereits im Oktober vorigen Jahres in einem Konzert des „Vereins für Kommunikation, Umwelt und Kultur“. Weil das in der Bücherei nicht möglich war, wählten die Organisatoren einen größeren Veranstaltungsort, die Kirche in Selmsdorf. Dort spielte Frank Plagge seine akustische Gitarrenmusik, mal gefühlvoll, mal mit Power.

Konzertveranstalter setzt auf Hilfe der Stadt

Der Verein setzt bei seinen neuen Plänen auf Hilfe der Stadt. Für kulturelle Angebote hat er in diesem Jahr 520 Euro beantragt. „Ohne einen Zuschuss der Stadt können wir die Veranstaltungen nicht machen“, betont Uwe Kylau. Die Eintrittsgelder decken bei weitem nicht die Kosten. Auch mit Geld von der Stadt zahlt der Verein am Ende drauf.

„Ohne einen Zuschuss der Stadt können wir die Veranstaltungen nicht machen“, sagt Uwe Kylau (59, Vereinsvorsitzender. Quelle: Jürgen Lenz

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales vergibt die Zuschüsse für Vereine in Schönberg. Seine Entscheidung hat er unlängst auf den 31. März vertagt. Die Konzertveranstalter dürfen wohl mit Geld der Stadt rechnen. In den vergangenen Jahren stimmten die Ausschussmitglieder für Zuschüsse. Bereits befürwortet haben sie, 12 950 Euro zu zahlen, damit der „Verein für Kommunikation, Umwelt und Kultur“ die Bibliothek in der Feldstraße weiterbetreiben kann. Geld für Bücher zahlt alljährlich der Landkreis Nordwestmecklenburg. Für dieses Jahr beantragt der Verein wieder 500 Euro.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fest steht der Termin eines Festivals, bei dem er als Veranstalter auftritt. Das Naturbad in Schönberg ist vom 10. bis 12. Juni Schauplatz des Festivals „Musik und Sterne“. An den Tagen treten deutschlandweit bekannte Singer-/Songwriter auf. Unter ihnen sind Manfred Maurenbrecher aus Berlin, Götz Rausch mit Band aus Berlin und Brandenburg und Moritz Krämer aus Berlin. Die Auftrittszeiten: Freitag 19 Uhr Manfred Maurenbrecher, 21 Uhr Dota, 23 Uhr Naima, Sonnabend 9 Uhr Meditation, 10.30 Uhr Yoga, 14 Uhr die Band „Hotel Rimini“, 16 Uhr Juli Gilde, 18 Uhr Moritz Krämer, 22 Uhr Götz Rausch, Sonntag 9 Uhr Meditation, 10.30 Uhr Yoga, 12 Uhr Lüül, 14 Uhr Max Prosa.

Über die Internetseite www.musikundsterne.de können Eintrittskarten gekauft werden. Für das ganze Wochenende inklusive Freitag sind 73,44 Euro zu zahlen. Tickets für einen Tag und zwei gibt’s ebenfalls.

Von Jürgen Lenz