Endlich wieder Kult-Softeis und warmes Mittagessen in Rüting

Der Landarbeiter aus Mühlen Eichsen kommt mit schwerem Gerät angefahren. Er hat Glück, der Parkplatz vor „Horns Gasthaus“ in Rüting ist gerade leer. Schnell springt er aus der Fahrerkabine seines riesigen Traktors und läuft zur Verkaufsluke, an der seit vergangenem Wochenende endlich wieder das in und um Grevesmühlen so beliebte Kult-Softeis verkauft werden darf – und nun auch wieder Bestellungen für anderweitige Speisen aufgegeben werden können. Er ordert für sich und seine Kollegen Mittagessen zum Mitnehmen.

Mit und ohne Maske

Man darf auch im Gasthaus und an den Tischen auf der Freifläche wieder speisen, erklären Frau Wagner und Frau Krull, die zu den Angestellten gehören, die bei Horns arbeiten. Die beiden Frauen tragen Masken während ihrer Arbeit, so wie es vorgeschrieben ist. „Unsere Gäste müssen draußen keine Masken tragen“, erklärt Frau Wagner. Genug Abstand zwischen den Tischen draußen und innen ist vorhanden. Wer das Gasthaus zum Essen betritt, muss zwar eine Maske tragen, auch wenn er auf die Toilette möchte, doch am Tisch selbst, kann sie abgenommen werden.

Endlich wieder offen, nach Wochen Corona-Zwangspause – Horns Gasthaus in Rüting an der L 03. Quelle: Annett Meinke

Viele Menschen in der Region sind froh, dass Horns Gasthaus endlich wieder offen ist. Nicht nur die Landarbeiter in der Umgebung oder andere Menschen, die aus beruflichen Gründen auf der L 03 unterwegs sind und gern für ein Eis oder ein Mittagessen anhalten – auch einheimische Ausflügler. „Am Wochenende standen die Leute wegen unserem Eis bis zur Straße an“, sagt Frau Wagner stolz. „Das hat uns natürlich gefreut.“

Auf die Frage hin, ob es nicht doch möglich gewesen wäre, schon zuvor, noch bevor Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern wieder öffnen durften, zumindest Eis zu verkaufen, erklärt sie: „Nein, das ging wegen der 50-Meter-Regel nicht. Es hieß zuvor, wer Eis verkauft, muss sicherstellen, dass die Kunden es erst 50 Meter weiter verzehren. Wir aber haben hier vom Gasthaus bis zur Straße nur 20 Meter. Das Risiko wollte unser Chef nicht eingehen.“

Endlich wieder warmes Essen: Ein Landarbeiter aus Mühlen Eichsen mit schwerem Gerät holt für sich und einen Kollegen warmes Mittagessen zum Mitnehmen bei Horns in Rüting ab. Quelle: Annett Meinke

Schnitzel zum Mitnehmen

Das Geschäft mit dem Mittagessen läuft zwar ein wenig schleppender als das Eisgeschäft an, sagt sie dann. Doch die Hoffnung ist da, dass nach und nach alles wieder in normalen Bahnen läuft. Dass sich auch das Geschäft mit dem Catering für private oder Firmenfeiern wieder erholt.

Der freundliche Landarbeiter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, nimmt die Assietten mit dem Mittag für sich und seine Kollegen in Empfang und klettert wieder in die Fahrerkabine seines schweren Geräts. Was gibt es denn heute? „Schnitzel“, sagt er, reibt sich den Bauch, lacht, grüßt und fährt Richtung Mühlen Eichsen davon.

Unter der Woche halten viele Autofahrer, die auf der L 03 unterwegs sind, bei Horns in Rüting an. Das ging aufgrund der Corona-Bestimmungen viele Wochen nicht. Quelle: Annett Meinke

Von Annett Meinke