Endlich wieder Seniorencafé in Schönberg: Neustart nach Corona-Pause

Corona hat vieles verändert in Schönberg – auch das Seniorencafé, zu dem die Stadt erstmals am 27. September 2018 ihre älteren Einwohner einlud. Bis zum Ausbruch der Pandemie nutzten 30 bis 50 Frauen und Männer die Gelegenheit, sich zu treffen, zu klönen, in angenehmer Runde Kaffee zu trinken. Am Mittwoch, dem 9. September, können sie das zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie.

Schauplatz ist nicht mehr das Foyer der Palmberghalle, sondern der Denkmalhof „Bechelsdorfer Schulzenhaus“. Dort ist mehr Platz. Die Organisatoren kündigen an: „Bei ungünstiger Wetterlage wird auf den Innenraum ausgewichen.“ Die Gäste sollten an die Abstands- und Hygieneregeln denken und bitte einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen.

Gemeinsames Backen fällt wegen Corona aus

Noch etwas ist jetzt anders: Jugendliche backen diesmal keine Kuchen. „In Zeiten von Corona ist das nicht möglich“, erklärt Bürgermeister Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft KWG). Er organisiert das Seniorencafé am 9. September zusammen mit der Sozialausschussvorsitzenden Annemarie Schoodt ( SPD) und deren Stellvertreter Thorsten Schlaberg (KWG). Diesmal reichen Mitarbeiter der ortsansässigen Rösterei Fehling Kaffee und Kuchen.

Stephan Korn sagt: „Wir wollen unbedingt, dass die Senioren sich begegnen können.“ Das Café habe einen hohen Stellenwert bei den älteren Bürgern von Schönberg. Für ihn als Bürgermeister sei es auch gut, dass er bei dieser Gelegenheit so manche Anregung mitnehmen könne.

Initiative ging von Senioren aus

Die Initiative für das Café ging von Senioren aus. Sie sprachen Annemarie Schoodt an, sagten, dass eine gesellige Kaffeerunde sehr wünschenswert sei. Der Hintergrund: Seit der Auflösung des Seniorenclubs Schönberg Anfang 2018 sind die Gelegenheiten für ältere Bürger, sich zu treffen und auszutauschen, seltener geworden. Allerdings kümmert sich der Ortsverband Schönberger Land des Sozialverbands Deutschland weiterhin um Senioren. Er lädt auch zu Treffen und Feiern ein.

Am Anfang organisierte der Sozialausschuss das Seniorencafé. Im Frühjahr 2019 erklärten sich Sozialarbeiterinnen dazu bereit, das Treffen als generationenübergreifendes Projekt zu gestalten. Es waren ihnen wichtig, dass Jugendliche und ältere Menschen in Kontakt kommen. Außerdem könne das Seniorencafé zur Berufsfindung beitragen: Mädchen und Jungen haben die Gelegenheit, sich in der Gastronomie auszuprobieren.

Bis 2018 organisiert der Seniorenclub Schönberg zahlreiche Treffen. Er hat sich aufgelöst. Quelle: Jürgen Lenz

Rabea Kielblock von der Stadtjugendpflege Schönberg und Laura Thalmann von der mobilen Jugendarbeit des Internationalen Bunds gingen in die Regionale Schule und stellten das Projekt vor. Einige Jugendliche sagten, dass sie mitmachen wollen. Sie backten für die Cafégäste, bedienten sie und bereiteten jedes Mal eine kurze Rede vor. An einem Nachmittag informierte die Polizeibeamtin Angelika Becker über kriminelle Machenschaften wie den „Enkeltrick“. An anderen Tagen standen ein Vortrag über Patientenverfügungen oder ein Weihnachtsliedersingen auf dem Programm.

Die 15-jährige Lucia Westphal aus Lockwisch machte mit. Sie sagte bei einem der letzten Treffen vor der Corona-Zeit: „Ich finde es schön, wie die Senioren sich freuen und wie die junge Generation mit der alten kommunizieren kann.“ Das Miteinander mache Spaß.

„Sie verwöhnen uns immer freundlich“

Das sagte vor der Corona-Pause auch die 80-jährige Doris Krüger. Sie erklärte: „Es freut uns, dass wieder etwas für Senioren ist. Uns gefällt es gut.“ Es sei schön, dass die Jugendlichen Kuchen backen. Doris Krüger lobte: „Sie verwöhnen uns immer freundlich.“

Das Seniorencafé öffnet am 9. September um 15 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei.

