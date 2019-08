Dassow

Sechs Monate nach dem Abriss eines Einkaufsmarktes in Dassow ist ein Neubau am selben Standort fast fertig. Arbeiter legen im Gebäude letzte Hand an und pflastern draußen Stellplätze für 65 Autos. Am 26. August eröffnet das Unternehmen den Supermarkt in der Grevesmühlener Straße – nur zwei Monate nach dem Richtfest. Die Verkaufsfläche wird mit 1000 Quadratmetern mehr als doppelt so groß sein wie im Vorgängerbau. Einziehen werden auch Filialen der Bäckerei Freytag und der Klützer Landschlachterei. Nach Auskunft des Bauherrn werden die ehemaligen Dassower Norma-Mitarbeiter wieder am Standort beschäftigt und fünf weitere eingestellt.

Von Jürgen Lenz