Grevesmühlen

Die Sorge ums Klima war im vergangenen Jahr noch in aller Munde. Durch die Corona-Pandemie scheint das Thema in den Hintergrund gerückt zu sein, aber in Mecklenburg gibt es viele Initiativen, die Nachhaltigkeit in verschiedenen Bereichen fördern wollen, um die Umwelt zu schonen.

Gastronomen gegen Plastikmüll

Viele Gastronomen in der Tourismusregion Klützer Winkel im Landkreis Nordwestmecklenburg setzen zum Beispiel auf plastikfreie Materialien, wenn es um Behälter oder Verpackungen zum Mitnehmen geht. Schon vor der Entscheidung der EU, Plastikgegenstände wie Strohhalme, Besteck, Geschirr, Wattestäbchen und Styroporbehälter zu verbieten, hatten sich Cafébetreiber in Boltenhagen und der Umgebung umgestellt.

Pappe und Maisstärke als Alternative

Eine von ihnen ist Pia Lindquist-Franz, die ein Café im Ostseebad betreibt. Mit der Eröffnung 2017 hatte sie Pappschalen sowie Eislöffel und Trinkhalme aus Maisstärke eingeführt. „Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, kein Plastik zu verwenden“, sagt Pia Lindquist-Franz. „Die Kunden nehmen das sehr gut an und wir versuchen, das zu erweitern, wo wir können.“ Allerdings habe sie auch festgestellt, dass Trinkhalme aus Maisstärke hohen Temperaturen nicht so gut standhalten. „Aber die benutzt man hauptsächlich für kalte Getränke.“ Auch andere Betriebe wie der Imbiss „Zum Klabautermann“ von Conni Dunkelmann haben Verpackungen und Bestecke zum Mitnehmen aus nachhaltigem Material.

Verpackungen, Servietten und Küchenrolle sind im Imbiss „Zum Klabautermann“ in Boltenhagen nachhaltig hergestellt. Quelle: Malte Behnk

Hotel mit Blockheizkraftwerk

Das Seehotel Großherzog von Mecklenburg hat ein Blockheizkraftwerk im Keller, das die Hälfte des im Hotel benötigten Stroms produziert. Zusätzlich wird Abwärme für die Warmwasserversorgung genutzt. „Außerdem verzichten wir auf Plastiktüten, wenn wir Gästen etwas mitgeben“, sagt Marketing-Manager Johannes Diethelm. „Das handhaben wir auch auf Messen so und sparen durch diese Umstellung pro Jahr bis zu 15 000 Plastiktüten ein.“

Kaffee im Pfandbecher

Pfandbecher aus dem System Recup wurden 2017 durch das Bio-Bistro Stellshagen & Meer in Boltenhagen eingeführt. „Sehr viele Kunden haben inzwischen solche Becher“, sagt ein Mitarbeiter des Bistros auf Nachfrage. „Von den Stammkunden sind es bestimmt 70 Prozent.“

Cafés in Boltenhagen, aber auch in Grevesmühlen und Damshagen bieten Pfandbecher an. Quelle: Malte Behnk

Dem Beispiel des Bio-Bistros sind einige Betriebe wie das Café Einraum an der Seebrücke und das Café Muschel an der Mittelpromenade gefolgt. Auch in Damshagen im Bistro in der Alten Feuerwehr sowie in Grevesmühlen im Café Kaffeebrenner und einer Tankstelle können Getränke in Recup-Bechern gekauft werden.

Insektenfreundliche Kommunen

Auch Kommunen in Nordwestmecklenburg wollen in verschiedenen Bereichen nachhaltiger werden. So wollen die Gemeinde Kalkhorst und die Stadt Klütz insektenfreundlicher werden und es ist geplant mehr Flächen mit blühenden Pflanzen zu bestücken. Außerdem haben Kalkhorsts Politiker entschieden, dass auf eigenen Flächen keine Pestizide benutzt werden und auch bei Firmen und Privatleuten dafür geworben wird.

Grevesmühlen : „Stadt ohne Watt“

Die Stadt Grevesmühlen hat sich schon vor Jahren mit einem Verein den Beinamen „Stadt ohne Watt“ gegeben. Partner im Verein sind die Stadt, die Stadtwerke, die Wohnungsbaugesellschaft Wobag, und der Zweckverband Grevesmühlen. Durch diese Partner gibt es in der Stadt und deren Umgebung verschiedene Lernorte, an denen Schüler über Wind- und Solarenergie oder den Wasserkreislauf informiert werden. Fernwärmeversorgung, die Verwertung von Klärgasen, eine sparsame Straßenbeleuchtung und weitere Projekte machen Grevesmühlen so etwas unabhängiger von Atomstrom und fossilen Brennstoffen.

Christiane Titze und Jan Morgenstern versuchen, den alten Plattenspieler von Helmut Zietz (rechts) wieder zum Laufen zu bringen. Quelle: Nicole Hollatz

Reparieren statt neu kaufen

Dass nicht jedes Gerät, das einen Defekt hat, weggeworfen und neu gekauft werden muss, ist der Kern des Repair-Cafés im Treff im Lindengarten (Bauhofstraße 17) in Wismar. Üblicherweise an jedem dritten Sonntag im Monat treffen sich dort ehrenamtliche Tüftler jeweils von 14 bis 17 Uhr. Dort veranstalten sie das Wismarer Repair-Café und es können defekte Geräte zur Reparatur gebracht werden. Aufgrund der Corona-Verordnungen kann es derzeit aber zu Terminverschiebungen kommen. Außerdem ist im Treff im Lindengarten bis zum 13. August Sommerpause. Grundsätzlich gibt es in dem Repair-Café Fachleute, die Elektrogeräte, Handys, Computer und mechanische Geräte reparieren können. Auch eine Goldschmiedin bietet ihre Unterstützung an, wenn geliebte Schmuckstücke Schaden genommen haben.

Von Malte Behnk