Engagement über Grenzen von Ost und West hinaus

Lübeck/Selmsdorf

Ingrid Schatz engagiert sich für den Verein „ Grenzdokumentationsstätte Lübeck-Schlutup“. „Ich bin froh, dass auch Selmsdorf in unserem Verein ist“, sagt die 76-Jährige. Sie leitet die Gemeinschaft seit 2007 als Vorsitzende. „Ich komme aus der ehemaligen DDR“, erklärt sie. Ingrid Schatz wuchs in Thale auf. 1953 kam sie in die BRD. Sie erzählt: „Ich habe den 17. Juni 1953 hautnah miterlebt. Das hat mich geprägt.“ 30 Jahre war die Christdemokratin Mitglied der Lübecker Bürgerschaft. 2018 beendete sie dieses politische Engagement. Die Grenzdokumentationsstätte sieht sie nicht als Konkurrenz zum Grenzhus in Schlagsdorf. Über die Entwicklung des Museums unweit der Gemeindegrenze von Selmsdorf sagt sie: „Wir haben uns langsam hochgearbeitet.“ Nach der Corona-Pause kann die Grenzdokumentationsstätte nun wieder besucht werden. Geöffnet hat sie freitags und sonnabends von 14 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 17 Uhr.

Von Jürgen Lenz