Engagiert in Verein und Kirchengemeinde Herrnburg

Herrnburg/Palingen

Stefanie Lange engagiert sich im Kirchenförderverein Herrnburg. Sie macht Öffentlichkeitsarbeit und vieles mehr in der Gemeinschaft, der sie seit März 2013 angehört. Stefanie Lange ist häufig auch dabei, wenn es darum geht, Kuchen zu backen oder etwas zu organisieren. „Es geht Hand in Hand“, sagt das Mitglied des Organisationsteams. Dem Herrnburger Kirchengemeinderat gehört die 41-Jährige ebenfalls an. Fast jeden Sonntag besucht sie den Gottesdienst in der Dorfkirche. Stefanie Lange sagt, die Kirche in Herrnburg sei ein kulturhistorischer Schatz. Sich für die Sanierung einzusetzen, sei für sie eine Herzensangelegenheit. Es gebe viel zu tun. „Was ich tun kann, tue ich“, sagt Stefanie Lange. Sie stammt aus Palingen. Dort wohnt sie auch. Geld verdient sie als kaufmännische Angestellte. Was motiviert sie im Beruf? „Ich mag es, wenn es gut läuft“, antwortet Stefanie Lange. Sie freut sich, wenn Kunden und Kollegen Wertschätzung erfahren.

Von Jürgen Lenz