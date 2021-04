„Engelsläufer“ nennen sich Christiane Lenz und Michaela Kairies, die mit einem Marsch über Ostern insgesamt 4000 Euro an Spenden für das Hospiz Schloss Bernstorf gesammelt haben. Dafür sind die beiden Frauen in 27 Stunden 121 Kilometer am Stück gelaufen. Welche prominenten Sportler sie dabei unterstützt haben, lesen Sie hier.