Schönberg/Schlagsdorf

5000 Jahre ist das Flintbeil alt, das Helmut Wittfoth in seiner Hand hält. Er hat es unweit von Schönberg entdeckt. „Solche Funde sind natürlich Glücksmomente“, sagt der 66-Jährige, der in Schönberg geboren wurde und in Schlagsdorf wohnt. Als ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger trägt er dazu bei, das kulturelle Erbe in Mecklenburg-Vorpommern zu erhalten, zu pflegen und zu erforschen. Viele bedeutende Funde sind ihm und seinen Kollegen zu verdanken.

47 ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger gibt es in Nordwestmecklenburg. Ein großes Problem für sie: illegale Sondengänger. „Viele gehen mit Metalldetektoren durch die Gegend“, berichtet Helmut Wittfoth. Er bedauert: „Vieles verschwindet durch sie und ist unwiederbringlich verloren.“ Besonders großen Schaden können die Illegalen anrichten, wenn sie auf geschützten Bodendenkmalen unterwegs sind, obwohl sie es nicht dürfen. Helmut Wittfoth betont: „Es ist unsere Geschichte. Wir dürfen nicht zulassen, dass ihre Zeugnisse zerstört werden. Da sollte jeder ein Auge drauf haben.“

Dem Mitglied des Heimatbundes für das Fürstentum Ratzeburg geht es nicht um unqualifizierte „Schatzsuche“, sondern um eine Arbeit zum Wohl der Allgemeinheit, die sich am Denkmalschutzgesetz von Mecklenburg-Vorpommern orientiert. Er trägt dazu bei, wichtige Zeugnisse des Lebens in früheren Zeiten zu entdecken, aufzusammeln und dadurch Ausdehnung, Art und Alter bisher unbekannter Fundstellen zu ermitteln. Wenn er mit einem Metalldetekor in einem Gebiet unterwegs ist, das über Schönberg hinaus bis Lockwisch, Utecht und Schlagsdorf reicht, dann kann ihn niemand von Weitem von einem illegalen „Schatzsucher“ unterscheiden. Doch Helmut Wittfoth kann einen Ausweis vorzeigen, den er bei seiner Ernennung durch das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege bekommen hat. Er berichtet: „Vorher musste ich eine vierjährige Schulungszeit durchlaufen.“

Helmut Wittfoth und seine Kollegen widmen sich auch der Aufgabe, Denkmalschutzbehörden zu beraten, indem sie Informationen weitergeben und die Pflege von Denkmalen anregen. Auch können sie sich um Planungen und Vorhaben kümmern, die die Belange der Denkmalpflege berühren, und bereits bekannte Fundstellen regelmäßig überprüfen, um festzustellen, ob sie verändert wurden oder vielleicht sogar gefährdet sind.

Ein Beispiel für viele: Nichts mehr zu lesen ist auf einer Informationstafel neben dem 609 Jahre alten Sühnestein in Schönberg. Quelle: Jürgen Lenz

Helmut Wittfoth sagt: „Man kann mir gerne mitteilen, wenn man auf etwas stößt.“ Auch bitte er darum informiert zu werden, wenn ein Haus gebaut oder neue Gräben gezogen werden. Die Hilfe der breiten Bevölkerung sei für die ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger sehr wichtig. Erreichbar ist Helmut Wittfoth über seine Telefonnummer 038875/22760 oder über das Volkskundemuseum in Schönberg, über das er sagt: „Wir haben ein wunderbares Museum.“

Tipps für Interessenten Wer ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger werden will, kann sich unter der Telefonnummer 0385/58879101 an die Dezernenten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege wenden – oder an die untere Denkmalschutzbehörde, Telefon 03841/30406370. Für die Aus- und Weiterbildung werden regelmäßig Lehrgänge angeboten – sowohl theoretisch als auch praktisch im Gelände.

Mit Sorge betrachtet der Ehrenamtliche den Vandalismus an Schildern, die über Denkmale informieren. Er erklärt: „Es muss viel aufgearbeitet werden in Zusammenarbeit mit der unteren Denkmalschutzbehörde. Sehr viele Schilder seien zerstört oder in schlechtem Zustand. Ein Beispiel: die Infotafel neben einem Sühnestein, der vor mehr als 600 Jahren für den ermordeten Hermann Karlow aufgestellt wurde. Ursprünglich stand er in der Feldmark östlich von Schönberg, mittlerweile ist er unterhalb der Kirche zu finden. Die Infotafel hat keine Beschriftung mehr. Helmut Wittfoth bedauert: „Genau zwischen den beiden bedeutenden Gebäuden von Kirche und Museum ein Schandfleck.“ Der ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger hofft, dass das Schild erneuert wird. Und er hofft, dass sich weitere Frauen und Männer für das Ehrenamt finden, dem er nachgeht, denn: „Wir brauchen Nachwuchs.“

Wo genau hat Helmut Wittfoth das 5000 Jahre Flintbeil gefunden? Er sagt es nicht. Auch verrät er nicht den Fundort von Urnenscheiben. Er deutet ihn nur an: „Sie sind aus der Herrnburger Gegend.“ Zwar informiert Helmut Wittfoth gerne über die Arbeit ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger, doch wenn nötig, hält er sich an eine ihrer wichtigsten Grundlagen: Verschwiegenheit.

Jürgen Lenz