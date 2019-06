Kalkhorst

Mit den Worten „was lange währt, wird endlich gut“ hat Kalkhorsts Bürgermeister Dietrich Neick am Freitag, 28. Juni, den Entdeckerpark Minimare eröffnet. Acht Jahre hatte die Gemeinde an dem Projekt geplant, ein Jahr wurde an dem Park gebaut und 3,3 Millionen Euro wurden investiert.

„Das ist die größte kommunale Investition in der Geschichte der Gemeinde“, sagte Neick. Mathias Diederich, Stellvertreter der Landrätin nannte das Minimare ein neues Highlight des Landkreises. Der Park besteht aus einem riesigen Spielplatz und kleinen Gärten, in denen Miniaturen wichtiger Gebäude Mecklenburgs aufgestellt sind. Rund um die Miniaturhäuser wurde eine App mit Quizfragen und Mitmachaufgaben für die Besucher entwickelt. Damit können sich die Gäste durch den Park leiten lassen. Geöffnet ist das Minimare bis zum 31. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr. Infos auf www.minimare.de.

Malte Behnk