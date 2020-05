Seit sieben Wochen müssen die Senioren in den Wohnheimen wegen der Corona-Krise ohne Kontakt zur Außenwelt leben. Im DRK-Heim in Schönberg hat Pflegerin Monik Sprunk für etwas Abwechslung gesorgt und Entertainer Danny Buller engagiert. Was der Carlower im Hof des Pflegeheims bot, konnte sich wahrlich sehen und hören lassen.