Boltenhagen/Redewisch

Droht Boltenhagens Steilküste die Bebauung? 350 Parkplätze, 40 Strandkörbe, ein Imbiss – das und mehr könnte hier auf der großen Wiese im Ortsteil Redewisch, direkt oberhalb der Ostsee, entstehen. 40 000 Quadratmeter kommerziell genutzte Fläche. Ein entsprechender Antrag privater Investoren liegt gerade den Ausschüssen der Gemeinde zur Abstimmung vor. Schon am Dienstag wird sich der Bauausschuss von Boltenhagen mit dem Thema beschäftigen.

Die Begründung der Investoren für ihr Vorhaben mitten im Landschaftsschutzgebiet: Corona und die notwendige Entlastung der Strände. Sie machen im Antrag vom Februar 2021 Druck auf eine schnelle Entscheidung – hatten darin als Eröffnungsdatum gar das kommende Pfingstwochenende vorgesehen. Sie mahnen im Papier an: „Der Handlungsbedarf ist wegen Corona jetzt gegeben.“ Wolle man für die Saison eine Lösung anbieten, „so müssen die Entscheidungswege kurz gehalten werden.“ Inzwischen ist klar, dass bis dahin keine Touristen nach MV kommen werden. Doch es zeigt, dass die Grundstückseigentümer schnell mit der Umsetzung beginnen wollen.

Im Vorfeld regt sich im Internet großer Widerstand gegen die vier Hektar große „Picknickwiese“, wie der Arbeitstitel des Projektes lautet. Catherine Koch hatte am vergangenen Wochenende auf der Plattform Change.org eine Petition eingereicht, die sich in Windeseile in den sozialen Medien, etwa Facebook und Instagram, verbreitete und am Montagnachmittag schon 1700 Unterschriften von Unterstützern gesammelt hatte.

Ziel der Initiatoren Catherine (22) und ihr Bruder Konstantin Koch (24): die Wiese schützen und den natürlichen Zustand zu erhalten. Ihre Begründung: „Wir haben überhaupt kein Problem damit, etwas Neues für Boltenhagen zu schaffen, aber ausgerechnet eine Wiese an der Steilküste für touristische Zwecke zu nutzen, das finden wir nicht gut. Sie sollte das bleiben, was sie ist, eine ökologische Fläche für die Region, die geschützt werden sollte.“

Gleiches gelte für die Steilküste. Denn in den Plänen, die im Entwurf für den Bauausschuss eingereicht wurden, ist eine Treppe in der Steilküste eingezeichnet. Als Beispiel ist die Strandtreppe in Koserow auf Usedom angegeben, wo Besucher über die Steilküste an den Strand gelangen. „Das finden wir überhaupt nicht gut“, sagt Catherine Koch. „Dort leben Schwalben und andere Tiere.“

Geplant ist laut Vorlage neben einer Liegewiese mit Wassersprinklern auch der Bau eines Abenteuerspielplatzes mit den Ausmaßen von rund 30 mal 30 Metern. Ein mobiler Imbiss mit Kassenhäuschen sowie sanitäre Anlagen sind ebenfalls vorgesehen, um die Besucher, die es sich auf den Picknickinseln oder den Strandkörben gemütlich machen, zu versorgen. Bedeutet: Aus der bislang frei zugänglichen Wiese wird ein abgesperrtes Areal. Hinein kommt nur, wer Eintritt zahlt. Mit 500 bis 1500 Besuchern pro Tag rechnen die Investoren, die bislang anonym bleiben.

Eigentlich schwer vorstellbar, dass all das in einem Landschaftsschutzgebiet möglich sein soll. Die Initiatoren der Unterschriftensammlung erinnern: Bei den ausgewiesenen Flächen handele es sich um ein hochsensibles Küstenschutzgebiet. Die Bereiche seien Bestandteil der beiden immer noch rechtskräftigen Bebauungspläne der Gemeinde Boltenhagen und dort dauerhaft als ökologische Ausgleichsflächen für die bebauten Bereiche dieser Bebauungspläne festgesetzt. Die ausgewiesenen Flächen auf über insgesamt 75 000 Quadratmetern wurden vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) 1997 sogar als die größten ökologischen Ausgleichsflächen zwischen Elbe und Ostsee bezeichnet.

Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) ist ein Befürworter der Petition. Ihm ist wichtig, zu betonen: „Nicht Boltenhagen oder die Kurverwaltung wollen dort auf der Steilküste bauen, sondern die Grundstückseigentümer. Sie wollen ihre Fläche wirtschaftlich nutzen.“ Auch das ist ihm wichtig: „Grundsätzlich haben Eigentümer das Recht, so ein Vorhaben zu beantragen.“ Nun sei es am Bauausschuss, ein Votum abzugeben. Dem Vernehmen nach, seien die Einwohner und auch die Gemeindevertreter, mit denen Wardecki gesprochen habe, nicht für die Bebauung der Steilküste. Das Abstimmungsergebnis wird zeigen, ob das Projekt vielleicht doch Mehrheiten im Ort findet.

