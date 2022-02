Grevesmühlen/Upahl

In knapp zwei Jahren, so der ehrgeizige Plan von Amazon, soll das Logistikzentrum im künftigen Großgewerbegebiet an der Autobahn 20 zwischen Upahl und Grevesmühlen (Landkreis Nordwest stehen. Knapp sechs Fußballfelder groß wird allein die Halle sein, insgesamt will der Konzern 18 Hektar erwerben. Nach aktuellem Stand soll der Quadratmeter Bauland rund 27 Euro kosten. Neben Amazon hat das Unternehmen Refinco aus Frankfurt am Main, das am Standort in Nordwestmecklenburg Holzmodule für Fertighäuser herstellen will, ebenfalls Bedarf für 14 Hektar angemeldet, ein weiteres Logistikzentrum soll auf sechs Hektar entstehen. Dazu ist ein Autohof mit einem McDonald’s-Restaurant im Gespräch. Rund 1500 Arbeitsplätze sollen in naher Zukunft dort insgesamt geschaffen werden.

Nach monatelangen kontroversen Debatten haben die Stadt- und Gemeindevertreter jetzt grünes Licht für das Gewerbegebiet gegeben, beide Kommunen wollen das Areal gemeinsam erschließen und vermarkten, die Gewerbesteuer wollen sich laut Vertrag Upahl und Grevesmühlen mit jeweils 50 Prozent teilen.

Handwerker profitieren von Industrieansiedlung

Kritik an dem Mega-Projekt kommt unter anderem von den Einzelhändlern und einigen Unternehmern der Stadt und der Region, die einen ungleichen Kampf um die wenigen

Grevesmühlens Wirtschaftsrat Norbert Duwe: „Diesen Konkurrenzkampf gibt es schon seit Jahren. Und aus meiner Sicht schätze ich die Wirtschaft in der Region als so stark sein, dass sie auch diese Herausforderung bewältigt.“ Quelle: Pivat

Arbeitskräfte fürchten. Grevesmühlens Wirtschaftsrat Norbert Duwe, dessen Familie seit Generationen ein Metallbauunternehmen führt, sieht die geplanten Industrieansiedlungen positiv. „Wir profitieren von diesen Plänen, das muss man eindeutig so sagen. Denn mit den Industriebetrieben vor der Haustür bedeutet das für Handwerker und andere Firmen auch zusätzliche Aufträge.“ Die Sorgen der hiesigen Unternehmer in Sachen Arbeitskräftemangel könne er verstehen und nachvollziehen. Aber: „Diesen Konkurrenzkampf gibt es schon seit Jahren. Und aus meiner Sicht schätze ich die Wirtschaft in der Region als so stark sein, dass sie auch diese Herausforderung bewältigt.“

Doch genau das sehen einige Firmeninhaber vor Ort anders. Amazon hat bereits angekündigt, Gehälter zu zahlen, die über dem Mindestlohn liegen würden. Zudem will das Unternehmen, ebenso wie die anderen Investoren, Firmen in Grevesmühlen gründen, damit die Gewerbesteuer auch in der Region bleibt. Das zumindest wurde während der Präsentation betont. So hatte unter anderem Jörg Bolz, der mit rund 160 Mitarbeitern ein Reinigungsunternehmen betreibt, bereits vor Monaten vor dem ungleichen Kampf um die Arbeitskräfte gewarnt.

Ein weiteres Thema wird die Erschließung der rund 40 Hektar sein. Der Zweckverband muss beispielsweise erheblich investieren. Geplant sind eine neue Trinkwasserleitung vom Wasserwerk in Wotenitz bis ins Gewerbegebiet. Auch eine Abwasserleitung zum Klärwerk muss komplett neu verlegt werden.

