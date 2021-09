Er hört in Papenhusen die Löwen im Tigerpark in Dassow brüllen

Dassow

Jürgen Schröter arbeitet gerne im Erlebnis- und Tigerpark in Dassow – und das bereits seit zwei Jahrzehnten. Der 60-Jährige sagt: „Es ist interessant hier. Hier gibt es immer wieder etwas Neues.“ Eintönige Arbeit mag er nicht. Jürgen Schröter erinnert sich an den Beginn des Tigerparks: „Wir haben viel gebaut.“ Er war dabei, als Familie Farell im Mai 2003 im Gewerbegebiet Holmer Berg Deutschlands ersten und bis heute einzigen Tigerpark eröffnete und als einige Jahre später ein Rundgebäude mit Manege errichtet wurde.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jürgen Schröter säubert die Gehege, erledigt diverse Reparaturen, füttert Tiere, holt Stroh heran. Gelernt hat er Landmaschinenschlosser. Er wohnt in Papenhusen, einem Ortsteil der Gemeinde Stepenitztal. Was findet er dort gut? „Die Ruhe, vor allem am Wochenende.“ Außerdem wohnen dort seine Familie und Verwandte. Wenn der Wind richtig steht, dann hört Jürgen Schröter zuhause die Tiger in Dassow brüllen.

Von Jürgen Lenz