Hohen Wieschendorf

Jan van Leeuwen ist sichtlich erleichtert, der Betriebsleiter des Erdbeerhofes Glantz in Hohen Wieschendorf steht vor den Containern, vor denen Dutzende seiner Mitarbeiter auf die Corona-Impfung warten. Das DRK Nordwestmecklenburg ist mit sechs Leuten vor Ort, um die Saisonarbeiter, die bereits mit der Erdbeerernte begonnen haben, zu impfen.

Die Männer und Frauen, die aus Polen und der Ukraine kommen, leben in Gemeinschaftsunterkünften, arbeiten auf den Feldern Seite an Seite. Abstand halten ist schwierig bis unmöglich. Doch ohne die Saisonkräfte aus Osteuropa ist die Arbeit auf den Erdbeerfeldern nicht zu schaffen. Einheimische Kräfte für den Job zu finden, das haben Jan van Leeuwen und die Betreiber der anderen Höfe jahrelang versucht – vergeblich. „Ich bin froh, dass wir mit der Impfung starten“, sagt der Betriebsleiter. „Sonst wäre es problematisch.“

700 Saisonkräfte pro Jahr

Zwischen 120 und 130 Saisonkräfte impfen die DRK-Mitarbeiter an diesem Tag. Bis zu 700 kommen pro Saison, die dann jeweils bis zu zehn Wochen bleiben. Einige, so van Leeuwen, seien bereits in der Heimat geimpft worden. „Andere wollen keine Impfung, das ist nicht anders als hier. Es gibt immer ein paar, die Bedenken haben.“

Damit müsse man umgehen. Eine Impfpflicht gebe es dennoch nicht. „Aber es sind wirklich wenige, die sich bisher nicht impfen lassen.“ Dass das DRK überhaupt die Aktion auf dem Erdbeerhof durchführen kann, hängt vor allem damit zusammen, dass die Landesregierung den Lebensmittelbereich in der Priorität angehoben hat und den Angestellten die Möglichkeit bietet, sich mit der Impfung zu schützen. „Wir hatten lange Zeit darauf gehofft, zum Glück kam diese Regelung“, sagt der Betriebsleiter.

Anstehen für die Impfung auf dem Betriebsgelände in Hohen Wieschendorf. Quelle: Michael Prochnow

Der logistische Aufwand allerdings ist immens an diesem Morgen. Die Saisonkräfte kommen nach und nach per Fahrrad von ihren Unterkünften zum Betriebshof und stellen sich vor den Containern an. Die Sprach-Hürde nehmen sie mit Hilfe von Anna Zeretzki, die Übersetzerin hat an diesem Morgen alle Hände voll zu tun, um die Belehrungen und Erklärungen für die osteuropäischen Arbeiter verständlich zu machen. Wer am Ende die Impfung bezahlt, ist noch nicht ganz klar.

„Die Tatsache, dass geimpft wird, das ist im Moment für uns entscheidend.“ Über alles andere werde man dann sprechen. Die Verantwortlichen gehen allerdings davon aus, dass die Aktion auf dem Erdbeerhof ebenso gehandhabt wird, wie alle anderen Impfaktionen auch – unabhängig von der Nationalität.

Grünes Licht aus Schwerin für die Impfung

Die Saisonkräfte erhalten den Impfstoff Johnson & Johnson. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass die Männer und Frauen nur einmal geimpft werden müssen. Denn einige bleiben nicht so lange, wie der Abstand zur zweiten Impfung es verlangen würde. Die Entscheidung, alle Saisonkräfte impfen zu lassen, habe laut Jan van Leeuwen der Betrieb selbst gefällt.

Eine Auflage aus Schwerin etwa habe es nicht gegeben. „Aber für uns war klar, dass wir, sobald das Angebot da ist, die Chance nutzen.“ Um die Mitarbeiter zu schützen und um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Gespräche mit dem DRK habe es bereits vorher gegeben, mit der Freigabe für die Mitarbeiter der Lebensmittelbranche jedoch sei dann endlich grünes Licht gekommen.

