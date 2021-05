Hohen Wieschendorf

In diesem Jahr ist auf dem Erdbeerfeld bei Hohen Wieschendorf nicht alles wie immer, doch das ist erst auf dem zweiten Blick zu erkennen. Enno Glantz hatte am Dienstag zum traditionellen Saisonstart geladen. Im Hochtunnel leuchteten die ersten roten Früchte der Sorte „Flair“ zwischen dem Grün hervor. Und zwar zwischen überraschend viel Grün.

In den Gängen, da wo normalerweise Stroh zwischen den Pflanzen liegt, wächst auf dem Erdbeerhof seit diesem Jahr Gras. „Das ist ein ganz neues System, das wir drei Jahre lang getestet haben und nun erstmals in diesem Jahr einsetzen“, erklärte Glantz. Die Vorteile: „Es ergibt ein tolles Mikroklima, bedeutet weniger Staub und es ist gut für Kleinlebewesen.“

Maschinen für Erdbeeranbau entwickelt

Um das Gras pflegen zu können, seien im vergangenen Jahr sogar spezielle Geräte in Hohen Wieschendorf entwickelt worden. „Wir haben dort einen Top-Mitarbeiter, da haben wir natürlich großes Glück. Der hat drei Maschinen entwickelt: eine Mähmaschine, eine Drillmaschine und eine zum Anlegen der Dammkultur.“

Patente dafür seien beantragt worden. Jetzt, mit Beginn der Ernte, könne allerdings nicht mehr gemäht werden. Nun wachse das Gras und bildet ein weiches Polster unter den 600o Pflanzen, die in jedem der 100 Tunnel wachsen. Und Betriebsleiter Jan van Leeuven ergänzt: „Das Gras testen wir noch.“ Vielleicht finde sich noch eine bessere Sorte.

Erdbeeren für 2,90 Euro je 250 Gramm

Das könnte sich lohnen, denn: „Durch das Gras benötigen wir keine Unkrautvernichtungsmittel“, so Glantz, „Wir sind dazu angetreten, so naturnah wie möglich zu produzieren.“ Er räumt jedoch ein: „Gegen Schädlinge müssen wir natürlich was machen. Ganz ohne Pflanzenschutz geht es nicht, das wäre nicht wirtschaftlich.“ Aber er sei überzeugt: „Bio und der sogenannte normale Anbau werden sich immer weiter annähern.“

Teurer werden die Erdbeeren durch das neue System nicht. Der Startpreis für eine Schale mit 250 Gramm beträgt auch in diesem Jahr wieder 2,90 Euro. „Sobald wir genug ernten, wird es auch wieder Schalen mit 500 Gramm und einem Kilo geben“, sagt Glantz. „Und wenn die Ernte gut ist, wird sich das auch in einem geringeren Preis niederschlagen.“

Jetzt zu Beginn der Saison spreche er noch nicht von Ernte. „Wir nennen das jetzt noch Erdbeersuche.“ Erst 100 Helfer sind deshalb auf den Feldern unterwegs. Auf dem Höhepunkt der Saison werden es mehr als 400 sein.

„Noch keinen einzigen Corona-Fall“

Der Erdbeerhof beschäftigt vor allem Helfer aus Polen und der Ukraine und von dort vor allem Studenten. Nicht ohne Stolz erklärt Enno Glantz die Hygieneregeln, die dabei coronabedingt zum Einsatz kommen: „Wir hatten noch keinen einzigen Corona-Fall. Das strenge Konzept des vergangenen Jahres hat sich bewährt und ist Grundlage für die Ernte in diesem Jahr.“ Mit einem Unterschied: „In diesem Jahr stehen uns auch noch ausreichend Tests zur Verfügung.“

Grundsätzlich gelte: „Die Gruppen bleiben unter sich und fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit. Außerdem machen wir ein sehr gutes Abendangebot, das vor allem draußen stattfindet.“ Betriebsleiter van Leeuven ergänzt: „Die Fahrräder gibt es bei uns nicht erst seit Corona. Sie funktionieren auch deshalb so gut, weil die Mitarbeiter nur drei bis fünf Kilometer vom Feld entfernt wohnen.“ In der Saison, also bis Ende August, gebe es einen Beauftragten, der sich um alle Räder kümmere.

„Pionier des Erdbeeranbaus“ startete vor 60 Jahren

Und auch wenn die Studentinnen, die am Dienstagmorgen leichthändig die Früchte von den Pflanzen zupfen, dabei lächeln: Der Job ist hart. „Sobald es hell ist, beginnt die Arbeit“, erzählt Glantz. Im Sommer spätestens um 4.30 Uhr. Das hat mit der Kerntemperatur zu tun: „Wenn die Erdbeeren zu warm werden, können wir sie nicht mehr zu den Ständen transportieren. Vor dem Mittag müssen die Früchte vom Strauch sein.“

Er selber habe früher, auf dem Hof seines Vaters, sogar schon halb vier anfangen müssen. Glantz erinnert noch einmal: „Mein Vater war ein Pionier des Erdbeeranbaus, der hat schon 1961, also vor genau 60 Jahren, mit dem feldmäßigen Erdbeeranbau begonnen.“ Und Sohn Enno habe eben mitziehen müssen.

Wer testen will, wie geschickt er bei der Ernte ist, kann sich in Nordwestmecklenburg wieder ab dem 25. Mai auf dem Feld in Gramkow ausprobieren. Dort gibt es erneut ein Angebot zum Selberpflücken.

