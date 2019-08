Führungen am Tag des offenen Denkmals: Dazu lädt die Museologin Heidemarie Frimodig in der Kirche in Lübsee ein. Beginn: am Sonntag, dem 8. September, ab 10 Uhr. In der Kirche in Börzow bietet Anette Prien ebenfalls am 8. September ab 10 Uhr Führungen an.