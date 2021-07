Grevesmühlen

Endlich wieder Wettkämpfe und die neue Saison beginnt für den SV Blau-Weiß Grevesmühlen gleich mit einer freudigen Nachricht. Neuzugang Niels Hameister unterbot im Sprint über 100 Meter in Zeven die geforderte Norm für die norddeutschen Meisterschaften der Männer, die am 11. September in Bremen stattfinden, um 5 Hundertstel. Mit 11,45 Sekunden verbesserte er zudem den fünf Jahre alten Vereinsrekord (11,52 sek) von Niklas Burkhardt.

Der 21-jährige Niels Hameister stammt ursprünglich aus Wismar und trainierte zuletzt beim 1. LAV Rostock. Aufgrund seines Studiums in Rostock trainiert er in der Woche selbständig nach Plan und wird vom Grevesmühlener Trainer Steffen Weihe am Wochenende betreut. „Er hat in kurzer Zeit große technische Fortschritte gemacht und wir sind uns sicher, dass wir in Zukunft noch deutlich schnellere Zeiten von ihm erwarten können“, so Weihe über seinen Schützling.

Von Malte Behnk