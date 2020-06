Erfolgreicher Schlichter am Gartenzaun: Amtsgericht Wismar zeichnet Schiedsmann aus

Wismar/Grevesmühlen

Hans-Peter Voß schlichtet seit zehn Jahren bei Konflikten – meist wenn es um Hecken, Zäune oder Hähne geht. Der 74-Jährige ist Schiedsmann und kommt vor allem bei Nachbarschaftsstreits zum Einsatz. Seine Erfolgsquote ist hoch. Bislang hat er jedes Mal eine Lösung gefunden. „Ich hatte aber nicht sehr viele Fälle“, sagt er. Zehnmal hat der Upahler in den vergangenen zehn Jahren nach Kompromissen gesucht und so verhindert, dass sie vor Gericht landen. Das freut Michael Bauer, Richter am Amtsgericht Wismar. Denn die Aufgabe von Schiedsleuten ist es, die Gerichte zu entlasten, indem sie Bagatellen im Vorfeld schlichten.

Jeden ausreden lassen

Hans-Peter Voß ist kein Jurist. Aber er hat ein Grundverständnis von Recht und kann Sachen gut auf den Grund gehen. „Manche Leute streiten sich schon so lange, dass sie die eigentliche Ursache dafür vergessen haben und sich stattdessen über jede Kleinigkeit des anderen aufregen“, erzählt er. Ist der Auslöser gefunden, geht es meist relativ schnell. „Wichtig ist, jeden immer ausreden zu lassen, das hilft“, weiß Voß. Meist klärt er seine Fälle in einer halben Stunde. Vorher hat er sich aber schon mit den Akten befasst.

Gewählt für fünf Jahre

Schiedsleute werden von Stadt- und Gemeindevertretung für fünf Jahre gewählt. Einerseits werden sie bei sogenannten Privatklagesachen eingeschaltet, bei denen die Staatsanwaltschaft nur bei öffentlichem Interesse einer Strafverfolgung nachgeht. Das können Hausfriedensbruch, Beleidigung, Verletzung des Briefgeheimnisses, leichte Körperverletzung, Bedrohung oder Sachbeschädigung sein.

Zudem ist für eine Reihe von bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten ein außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren vorgeschrieben. Bei solchen Streits kann nur dann geklagt werden, wenn vorher versucht wurde, in einem solchen Verfahren den Streit einvernehmlich beizulegen. Gibt es keine Einigung, kann die Sache vor Gericht kommen. Dort versucht dann der Richter, die Angelegenheit aus der Welt zu schaffen – oft auch mit einem Vergleich. Für den können Schiedsleute schon früher sorgen.

An richtigen Stelle eingreifen

Bei Hans-Peter Voß geht es um Nachbarschaftssachen – der Hahn kräht zu laut, scheinbar falsche Grundstücksgrenzen oder Beleidigungen. Sein Erfolgsrezept? „Man muss kommunikativ sein und an der richtigen Stelle eingreifen“, erklärt er. Und am Ende müssen alle mit der Einigung zufrieden sein. Dem 74-Jährigen ist das bislang immer gelungen. Vielleicht auch, weil die Menschen ihn kennen. Er kommt dort zum Einsatz, wo er lebt – in der Region Grevesmühlen. Und weil er schon so lange in seiner Freizeit schlichtet, ist er nun von Michael Bauer mit einer Urkunde geehrt worden. Vier weitere Jahre will Hans-Peter Voß noch weitermachen – solange ist der Schiedsmann gewählt worden.

Von Kerstin Schröder